A tres meses del hallazgo de los restos óseos de Diego Fernández Lima en el patio de una casa en el barrio porteño de Coghlan, la fiscalía a cargo de Martín López Perrando sigue investigando el móvil y el autor del crimen ocurrido hace 41 años. En este marco, el juez Alejandro Litvack rechazó el pedido realizado por el fiscal para citar realizar una declaración indagatoria a Norberto Cristian Graf, el principal sospechoso y único imputado en la causa por el delito de encubrimiento agravado.
Tras el hallazgo de los restos óseos en Coghlan
Crimen de Diego Fernández Lima: el juez rechazó citar a indagatoria a Cristian Graf
El magistrado devolvió el expediente a la fiscalía al considerar que la acusación contra el principal sospechoso no estaba suficientemente delimitada. Señaló que, sin una imputación concreta, no puede avanzarse con la indagatoria solicitada.
