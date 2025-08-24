En 1963, coronando una seguidilla de enormes películas -una lista que incluye a Yojimbo y su secuela Sanjuro, Los malos duermen bien y La fortaleza escondida- el gran realizador japonés Akira Kurosawa dirigió El cielo y el infierno, un relato moderno y citadino que es muchas cosas al mismo tiempo: un policial procedimental, aunque esa categorización no existía en aquel entonces, un seco retrato del enfrentamiento de clases, una disquisición sobre dilemas morales de difícil resolución y, en no menor medida, una tensa historia de suspenso donde el foco cambia constantemente de atención. Obra maestra, en no menor medida por su magnífica puesta en escena, el film comienza como un relato de raigambre casi teatral, con los personajes encerrados en un exclusivo penthouse de un edificio en Tokio, para salir luego a las calles (y a los trenes y a los tugurios) de la ciudad en la segunda mitad. La historia es clásica, compleja y extremadamente efectiva: Toshiro Mifune, la estrella nipona de mayor alcance internacional, es Kingo Gondo, al gerente de una importante empresa dedicada al calzado que, en plena operación para quedarse con el control de la compañía, descubre que su hijo ha sido secuestrado. El rescate incluye una millonada de yenes, que Gondo está dispuesto a pagar, hasta que es descubierto, gracias a un error del secuestrador, que quien ha sido realmente secuestrado es el hijo de su chofer. ¿Pagar o no pagar? Esa es la cuestión.

Con el título en español Del cielo al infierno, similar pero no idéntico al del film de Kurosawa, el nuevo joint de Spike Lee (así suele llamar a sus películas) es una remake hecha y derecha de la película original referida formalmente en los papeles, aunque el realizador prefiere escaparle a ese caracterización. En ese sentido, si bien sigue en líneas generales la trama de la historia escrita por A.K. y colaboradores hace más de seis décadas, su primer largometraje de ficción en cinco años -el último había sido 5 sangres, estrenado online en plena pandemia- reelabora los conceptos centrales para encauzarlos en una historia contemporánea que, desde luego, transcurre por completo en Nueva York. Es también la quinta colaboración con Denzel Washington, la primera en muchísimo tiempo, un reencuentro de gigantes que homenajea a otro gigante del cine. El personaje que interpreta el actor ya no se llama Kingo Gondo sino David King y su métier no está ligado a los pies sino a los oídos: se trata de uno de los más legendarios productores musicales de su país. El rescate de este nuevo “rey”, a su vez el título de la novela de Ed McBain en la cual se basó el film original, King’s Ransom, llegará a la plataforma Apple TV+, sin pasar antes por las salas de cine locales, el próximo 5 de septiembre.

LOS DE ARRIBA Y LOS DE ABAJO

La secuencia de títulos de apertura -que incluyen el nombre de Ko Kurosawa, nieto del cineasta, como uno de los productores- muestra una serie de rascacielos neoyorquinos mientras suena la banda de sonido compuesta especialmente por Howard Drossin, quien ya había colaborado con Spike Lee en varios proyectos. En la cima de uno de esos edificios vive David King, el productor discográfico estrella que ahora, un par de décadas después del pico de su carrera, se encuentra entre la espada y la pared: o vende su parte de la empresa Stackin' Hits Records y cede el control creativo a los socios o, por el contrario, compra todas las acciones posibles para sostener las riendas, con el riesgo de quedar económicamente muy ajustado. Es la misma situación que había enfrentado su par japonés más de medio siglo atrás, aunque en un medio diverso. Su esposa y su hijo Trey son ajenos a los pormenores de esa disyuntiva, aunque es evidente que el buen hombre está pasando por una instancia de angustia y stress. El tiempo apremia tanto que ni siquiera puede hacerse un tiempo para ver a Trey durante un entrenamiento en las ligas menores de los New York Knicks, donde también juega el hijo de su chofer Paul (Jeffrey Wright). De allí la confusión del secuestrador, a partir del intercambio de una prenda, aunque en un primer momento todo parece indicar que King junior es quien ha sido raptado. El motor narrativo se pone en marcha.

Entrevistado recientemente por la revista Rolling Stone, el director de títulos legendarios como Haz lo correcto, Fiebre de amor y locura y Malcolm X declaró que “una de las razones por las cuales amo esa película de Kurosawa es porque lidia con cuestiones morales. ¿Qué haría una persona si se viera enfrascada en determinadas circunstancias? Recordemos que fue un escritor, Ed McBain, nombre artístico de Evan Hunter, quien escribió la novela en la cual se basa la película. Por lo que antes de ser un film japonés la historia fue una novela americana. Quiero decir que Del cielo al infierno no es una remake, es más que eso. Respeta al mismo tiempo la película y la fuente original, la novela. Kurosawa es uno de los gigantes del cine y uno de mis directores favoritos, y tuve la suerte de conocerlo. Soy coleccionista y una de las cosas que más atesoro es un bello retrato de Kurosawa autografiado especialmente para mí. He mirado esa fotografía muchas veces mientras me encontraba rodando. Es uno de los grandes realizadores de todos los tiempos. La primera película que vi en la escuela de cine fue Rashomon. Es una historia donde hay un asesinato y una violación, y Kurosawa muestra diferentes versiones de los hechos para intentar saber quién dice la verdad. Usé esa premisa en mi primer film, She’s Gotta Have It”.

Denzel Washington le pone garra e intensidad a su David King, un tipo de la vieja escuela que ve como posibilidad cierta que todo comience a derrumbarse alrededor suyo. Antes de la crisis criminal, los tejes y manejes de la sociedad lo tienen a mal traer, aunque las sonrisas intenten ocultarlo. Productor de artistas del siglo XXI, con toda su carga de hip hop y neo r&b, cuando maneja su auto en solitario prefiere escuchar algún viejo himno disco, aunque de la rama menos “blanca” posible, de los tempraneros MFSB a McFadden & Whitehead. Más tarde, cuando las papas quemen y deba salir junto a su chofer y amigo a tomar al toro por las astas, sonarán un par de temas de esa banda de sonido que nunca fue, The Payback, de James Brown. Todo cambia, y para peor, cuando la noticia del secuestro sacude los cimientos, y el dinero indispensable para sostener su impronta musical pasa a un segundo plano. Como en El cielo y el infierno, Highest 2 Lowest (el título original de la película de Lee juega con el High and Low del film de Kurosawa en su versión internacional) cambia radicalmente cuando la novedad del error cometido por el secuestrador se hace evidente. En tanto, los cambios de una película a la otra son varios, comenzando por el hecho de que es ahora el hijo adolescente -en la versión japonesa se trataba de un pequeño hijo- y no la esposa quien presiona al protagonista para pagar el rescate, más allá de que no involucre a su propia sangre. Sigue estando presente una cuestión central durante esa porción del relato: King se hizo desde abajo y conoció penurias económicas; no así su hijo, nacido con cuchara de oro en la boca. El dilema lo desvela y King pasa una noche reflexionando. Y si en el original nipón el periodismo y la reacción de la opinión pública a la decisión de pagar o no pagar el rescate tomaba relevancia, aquí lo que adquiere preponderancia son las redes sociales, mucho más instantáneas y mortíferas en su interacción con la realidad.

BILLETES Y RAPEROS

El cambio de tono y registro se produce exactamente a los sesenta minutos, como ocurría en El cielo y el infierno: el rey decide pagar. Aquí el rescate no se produce a bordo de un tren sino en el subterráneo, y el tamaño especial de las valijas que contienen el dinero es reemplazado por el espacio que ocupan los billetes, diecisiete millones de dólares en francos suizos contantes y sonantes. Entrevistado por el medio especializado The Hollywood Reporter poco antes del estreno mundial de Del cielo al infierno, durante la última edición del Festival de Cannes, Lee se refirió a la presencia de Washington en el set, definiéndola como “tan poderosa que puede hacerte volar. Si hay escenas de confrontación y un actor supera a otro en la pantalla es como ver un evento deportivo donde un equipo simplemente mata al otro, superándolo por cincuenta puntos. Incluso si ese es tu equipo, lo ideal es ver algo de competitividad”. Lo interesante del origen del proyecto es que no fue Lee quien se lo acercó a Washington, sino a la inversa. El actor afirmó en varios encuentros con la prensa que no recordaba exactamente cómo había llegado el proyecto a sus manos, y que además hasta ese momento nunca había visto la película de Kurosawa. Lee insistió durante la conferencia de prensa en Cannes sobre el hecho de que su película no es una remake, “sino algo parecido a una reinterpretación jazzera de un gran film. Sabía que si me metía en este proyecto tenía que re-imaginar el original”.

Del cielo al infierno está repleta de alusiones al arte afroamericano, no sólo a la música sino también a la pintura y la literatura. Aparecen asimismo referencias al equipo de basquetbol del alma de Lee, los New York Knicks, y otras menciones culturales cercanas a su corazón. No es casual que la escena del rescate transcurra durante dos eventos simultáneos que pueblan las calles y los vagones del subte: un partido de los Yankees contra los Red Sox, clásico de clásicos, y el desfile del Día de Puerto Rico neoyorquino (por allí aparecen en pantalla Rosie Perez y Eddie Palmieri, este último ofreciendo un recital junto a su banda). Esa secuencia climática y central, justo antes del tercer acto, reemplaza a la estupenda escena en el film original que tenía lugar en un boliche bailable en la capital japonesa. Es también el momento en el cual Lee abandona un poco el estilo realista, que está presente en la versión original todo el tiempo, poniendo quinta y subiéndose por un rato al lomo del cine de acción. Aquí también la policía forma parte de la ecuación, siempre atenta al desarrollo de los llamados telefónicos del secuestrador y cercanos a King durante el intercambio del dinero por el joven, pero también preocupada por recuperar esos billetes mal habidos. La gran diferencia está en el foco: mientras Kurosawa transformaba a los detectives y agentes en los protagonistas de la última parte del film, al tiempo que descendían a las zonas más bajas de la sociedad tokiota, en la versión de Lee es el propio King quien persigue su propia investigación, ayudado por su mano derecha y amigo Paul. El secuestro en sí tiene un origen similar en ambos títulos, una repulsión de clase que explota en términos criminales, pero el director de Mo' Better Blues incorpora un elemento más personal y cercano en el personaje interpretado por el rapero conocido como A$AP Rocky.

AMAR Y ODIAR NUEVA YORK

Spike Lee también conversó con la reconocida revista especializada Film Comment. Durante esa conversación el cineasta dejó en claro algunas de las cuestiones que tensan el núcleo narrativo de su película: el dinero, la fama, la angustia derivada del resentimiento de clase. “En el film pueden verse obras de Basquiat, de Romare Bearden, de Kehinde Wiley. Se trata de poner de relieve la excelencia negra. La del protagonista es una familia que tiene el dinero necesario para comprar ese tipo de arte. La esposa de David forma parte de la junta directiva del Studio Museum de Harlem. Desde su living puede verse el Lower Manhattan y el Puente de Brooklyn. Él maneja un Rolls Royce. Varias veces dice ‘Tengo los mejores oídos del negocio’. Queríamos mostrar el poder y la riqueza negras. Más allá del cambio de rubro del protagonista respecto del film de Kurosawa, creo que el mayor cambio está ligado a la ciudad, Nueva York, que no es realmente parte de los Estados Unidos. Es por eso por lo que la gente ama y odia Nueva York. Los extremos se dan de manera natural porque así es la ciudad hoy en día, y es por eso por lo que debíamos filmar allí. Al comienzo vemos las partes más burguesas e intocables de Nueva York, pero progresivamente atravesamos lugares que se sienten más ásperos. Respecto del villano, quería enfatizar que no se trata de un rapero de esos que se definen como matón de gueto. Es muy inteligente, y ha pensado un plan que le complica el trabajo detectivesco a la policía. Usa una mochila negra de Michael Jordan que está en todos lados y utiliza todos esos elementos caóticos que forman parte de la ciudad: el subterráneo, el desfile del Día de Puerto Rico”. Hacia el final, el guion dispone no uno sino dos duelos entre King y su némesis, ambos con un grueso vidrio de por medio, aunque en ambientes muy diferentes entre sí. Pero ese detalle es mejor dejarlo en suspenso para no arruinar la clausura de la historia.

Del cielo al infierno es un regreso a la Nueva York del presente luego de la reconstrucción de una idea del pasado (y de la guerra de Vietnam) que significó 5 sangres. Es también una relectura de un clásico dirigido por uno de los pocos cineastas de cineastas, inspiración de varias generaciones que lo han imitado y homenajeado a lo largo de la historia. A los 68 años, Spike Lee sigue pensando su ciudad y su cultura con una película intensa y física, poniendo en boca de Denzel Washington y su personaje algunas ideas ligadas a la creación artística en estos tiempos de cambios y novedades radicales: “La inteligencia artificial hace que la música no tenga alma, espíritu”. Contraponiendo esa idea con otro ejemplo, hacia el final Lee se da el lujo de incluir a su propia hijastra, Aiyana-Lee, como una joven cantante que aspira a grabar su primer disco. Acompañada simplemente por un piano, sin auto-tune que “pula” plásticamente su voz, la música vuelve a triunfar.