Esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Rosario tendrá un carácter especial, ya que se enmarca en las celebraciones por el Tricentenario de la ciudad, reafirmando su papel como capital cultural y espacio de referencia para la producción editorial argentina, destacaron desde el municipio. Al respecto, el intendente Javkin hizo referencia al "debate histórico sobre el tricentenario", y nombró a Horacio Vargas, jefe de Reacción de Rosario/12, por del texto Trescientos años, publicado el año pasado.

"La polémica histórica rescata algo fundamental. Pedro Tuella no solo tiene que ver con la primera crónica histórica de la ciudad, sino con el origen de la palabra escrita, transmitiendo un mensaje hacia varias generaciones. Más allá del acuerdo o no sobre la verdad histórica, de lo que expuso Pedro Tuella, es innegable que en esta ciudad iniciamos el siglo XVIII con un cronista que contaba la historia de este pago de los Arroyos", dijo desde el salón Carrasco de la Municipalidad.