El Centro Cultural Contraviento presenta un homenaje a los grandes maestros del jazz interpretado por Charly Samamé Ensamble en una nueva noche de música en el espacio cultural.

Una noche de recorrido por la historia del jazz, con homenaje a los intérpretes más destacados de todos los tiempos en un viaje desde New Orleans hasta la actualidad.

La guitarra de Charly Samamé (en la foto) estará acompañada por Nicolás "Cuqui" Polichiso en guitarra eléctrica, Matías Moro en saxo y Nicolás Boixader con sus ilustraciones en vivo y en batería. Contaremos con la presencia de Nicolás Vila Ortiz en bajo y Quini Etchandy en voz, como artistas invitados.

Será el sábado 23 de agosto a las 21,30 en el salón auditorio ubicado en Rodríguez 721. Entradas limitadas y disponibles en: entradasccc.com.ar

Contraviento Bar estará abierto para disfrutar de un trago mientras transcurre el show o para quienes quieran cenar tras el espectáculo.