La policía brasileña aseguró que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria, planeó pedir asilo al gobierno de Javier Milei en 2024, según un informe en el que pidió imputarlo a él y a su hijo por un presunto intento de obstruir un proceso judicial en su contra. La policía brasileña encontró, en uno de los celulares de Bolsonaro confiscados dentro del proceso por intento de golpe de Estado, un documento sin fecha en el que el líder ultraderechista pedía asilo al declararse víctima de una "persecución" por "motivos políticos".

Según las autoridades, los elementos encontrados indican que Bolsonaro "tenía en su poder un documento que posibilitaría su evasión de Brasil hacia la República Argentina, especialmente tras el inicio de la investigación" del caso por intento de golpe. En el texto, el expresidente brasileño alega que en su país es "perseguido por motivos y por delitos esencialmente políticos" y que fue objeto de medidas cautelares desde entonces.

El mes pasado, el máximo tribunal brasileño impuso al exjefe de Estado una serie de medidas cautelares, como el uso de tobillera electrónica ante el riesgo de fuga y la prohibición de usar las redes sociales, y posteriormente decretó su prisión domiciliaria al apreciar el incumplimiento de estas. Los agentes sospechan además que el autor del archivo con el pedido de asilo, editable y sin firma, sería la esposa del senador Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del exgobernante.

El hallazgo del borrador está recogido en las conclusiones de la investigación contra Bolsonaro y otro de sus hijos, Eduardo Bolsonaro, por "coaccionar" a la Corte Suprema en el marco del juicio por golpismo que afronta el exmandatario, con la colaboración del gobierno de Estados Unidos. La policía sostiene que ambos son sospechosos de intentar torpedear la causa por golpismo, lo que podría encuadrarse en los "delitos de coacción" y "tentativa de abolición del Estado democrático de derecho mediante la restricción al ejercicio de los poderes constitucionales", según informó en una nota.

Bolsonaro afronta en el Supremo Tribunal Federal un juicio penal bajo la acusación de "liderar" una conspiración golpista para mantenerse en el poder e impedir la toma de posesión de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de 2022. Ese juicio, en el que se enfrenta a una posible pena de 40 años de prisión y que empezará el próximo 2 de septiembre, fue el principal motivo que llevó al presidente de EE.UU., Donald Trump, a imponer un arancel del 50 por ciento adicional a las importaciones brasileñas, así como sanciones a varios de los jueces de la Corte Suprema.