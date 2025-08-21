Con grandes expectativas sobre lo que ocurra este jueves en el Senado –donde se tratan leyes claves como la Emergencia Pediátrica, el presupuesto universitario y el veto a decretos desreguladores– trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron un nuevo paro y movilización.



La medida de fuerza fue confirmada por Alejandro Lipcovich, delegado de la junta interna de ATE en el Hospital Garrahan, en diálogo con la 750: “Vamos a movilizarnos y juntarnos con trabajadores de otros sectores afectados y vamos a exigir que la aprobación de la ley sea inmediata”.

Sin embargo, pese al reclamo, aseguró que la pelea deberá continuar: “Pretendemos que esto ocurra luchando. No alcanza con que se apruebe, habrá que luchar para derrotar el veto”.

Además, dijo que “el dinero es solo el primer paso para combatir el vaciamiento en el hospital”. Con esta misma lógica convocaron a un paro a partir de las 11 de la mañana de este jueves, así como otro para la semana que viene.

“No obstante, tenemos también un paro para la semana que viene que vamos a sostener en la medida de que, incluso si se aprueba hoy, está su implementación, que va a ser toda otra pelea”, afirmó.

En tanto, dijo que el reclamo del Garrahan no ocurre de manera solitaria, sino con el grito de otros sectores, también golpeados por el ajuste de Milei, como el de los jubilados y la discapacidad, que logró este miércoles una jornada histórica en el Congreso.

Sobre este tema, Lipcovich afirmó: “Yo entiendo que todos estos reclamos se abrieron paso por una lucha de los sectores involucrados. Lógicamente, cada tema aislado no alcanza para quebrar de fondo la política del Gobierno”.

Y dijo: “Entró una bala con discapacidad, pero con jubilados lograron los votos que se dan vueltas. Creemos que hoy puede ocurrir, pero tenemos que mover una fuerza social más poderosa”.

Lamentándose, dijo que esto es así “porque en el Congreso siempre aparece uno que termina cagando al pueblo”. “Tenemos que hacer una lucha que no sea tan fragmentada”, concluyó el trabajador de la salud.