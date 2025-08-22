La obra pone en escena a mujeres que no encajan, que no se callan, que no se adaptan. Ellas traen palabra, memoria, humor ácido y emoción cruda. El Descanso es el nombre de la clínica donde se encuentran. Un lugar fuera del tiempo. Un depósito de cuerpos “inestables”. Con las actuaciones de Romina Tamburello, Candela Farina y Gabriela Bertazzo. Dramaturgia y dirección: Lala Brillos. (Hoy a las 18 en el salón Puerto Argentino del Concejo Municipal. Entrada gratuita)
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.