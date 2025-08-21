La jefa de clínica de epidemiología del Hospital Garrahan, Guadalupe Pérez, se manifestó expectante por la 750 sobre la sesión que habrá este jueves en el Senado, donde se tratará, entre otras cosas, la ley de emergencia pediátrica, una normativa que otorgaría fondos frescos a un sector golpeado por el ajuste.



Entrevistada por Víctor Hugo Morales, Pérez explicó que se trata de un día “muy importante”. “En Diputados fue conmovedor cómo se votó la ley. Esperamos lo mismo en el Senado”, dijo sobre la normativa que podría obtener la sanción definitiva y dar respuesta a un problema que está provocando el vaciamiento del hospital.

En tanto, sobre la lucha que los médicos y trabajadores del hospital vienen llevando a cabo desde hace más de un año, dijo: “La expectativa es que nos mueven los pacientes”.

“Vemos la fuerza que tienen los chicos para recuperarse y vamos con esa fuerza. La fuerza de sostener este hospital. Los chicos merecen una salud de calidad que les dé lo mejor”, afirmó.

Y añadió:” Sin esperanzas, no hubiésemos llegado hasta acá. La causa es noble. Nos empujan los pacientes. El que ve cómo un niño enfermo se recupera entiende esto. Un niño enfermo no deja de jugar y luchar por su vida, eso estamos haciendo acá”.

Según contó la médica, desde el año pasado viene contando semana a semana los profesionales que se van del hospital por los bajos salarios. Así, en total, perdieron más de 240 profesionales indispensables en este último año.

“Se rompen guardias, tenían pacientes. Hay concursos para esos cargos, pero no se presenta nadie. Porque una guardia de terapia intensiva la pagan 9 mil pesos. En privado pagan el triple”, afirmó.

Tras lo que aseguró: “Uno aguanta, pero cuando no se puede pagar el alquiler los profesionales se van. La magia que tiene el hospital es que siempre estamos buscándole la vuelta para mejorar, armando protocolos para que la salud pueda llegar a todos los hospitales del interior también. Hoy eso no lo podemos hacer”.

