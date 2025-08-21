En su primera reacción tras la sesión de la Cámara de Diputados que volteó su veto a la emergencia en discapacidad, el presidente Javier Milei volvió a atacar al Congreso y a la oposición. En contraposición, agradeció esta vez a "los 83 héroes" que acompañaron su veto contra el aumento a los jubilados.

"Solo tienen una agenda legislativa: quebrar al Estado nacional", manifestó en su discurso en el Council of the Americas y consideró que las iniciativas opositoras avanzan porque estamos en un año electoral. "Es sorprendente escuchar de parte de estos honorables legisladores kirchneristas que su festival de gasto es para frenar la crueldad de este Gobierno”, insistió Milei.

En modo campaña, se entusiasmó con "la posibilidad de terminar definitivamente con el kirchnerismo" al tiempo que empezó a lanzar infundadas denuncias de un supuesto fraude en la elección bonaerense de septiembre.

Sobre lo que no habló fue sobre el escándalo que llevó a la salida de Diego Spagnuolo, Director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Su renuncia llegó luego de que se conocieran una serie de audios en los qu eda detalles de una dinámica de coimas pedidas a los laboratorios para garantizar contratos con el Estado. En ellos menciona a Lule Menem, a Karina Milei y al propio Presidente.



