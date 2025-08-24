Los siete magníficos



John Sturges

1960

Si Los siete samuráis (1954), una de las tantas obras maestras en la filmografía de Akira Kurosawa, estuvo fuertemente influenciada por el western clásico, era lógico que su historia, ubicada en el Japón feudal, fuera trasladada al territorio del Lejano Oeste. Aquí no son siete ronins sino siete pistoleros los que son contratados por un grupo de campesinos empobrecidos, hartos de que un grupo de bandidos se queden con los frutos de su esfuerzo temporada tras temporada. El film de Sturges fue un enorme éxito comercial, en cierta medida gracias a un notable reparto encabezado por con Yul Brynner, quien reemplaza a Toshiro Mifune en el rol central, Steve McQueen, Charles Bronson y James Coburn. A pesar de ello, Kurosawa siempre consideró al film como una “decepción”.

Por un puñado de dólares



Sergio Leone

1964

La ópera prima del italiano Sergio Leone, uno de los primeros puntos altos del espagueti western, es una remake no oficial pero bastante desembozada de Yojimbo (1961), el largometraje más exitoso en toda la carrera del cineasta japonés. Más allá de estar basada libremente en la novela Cosecha roja, de Dashiell Hammett, la película de Kurosawa posee características distintivas que Leone y sus colaboradores “tomaron en préstamo” sin pedir permiso, lo cual generó conflictos legales que terminaron resolviéndose a favor del cineasta japonés, quien en cierta ocasión declaró que terminó ganando más dinero por la película de Leone que gracias a la suya. Por un puñado de dólares, inicio de una trilogía, comenzó asimismo a cimentar la fama internacional de su protagonista, un joven Clint Eastwood.

Entre dos fuegos



Walter Hill

1996

Otra remake de Yojimbo, esta vez oficial y legal, que ubica la historia en el estado de Texas durante los años de la Ley Seca. La trama es en esencia la misma: a un pueblo llega un hombre –que aquí tiene nombre, pero bien genérico: John Smith–, y allí se encuentra con que dos bandos enemigos están peleándose por el control del territorio. Una banda de irlandeses y otra de origen italiano se dedican al contrabando de alcohol ilegal y la lucha por tomar la delantera está en su punto más álgido. La aparición de Smith (un Bruce Willis en la cúspide de su carrera) tuerce definitivamente el estado de las cosas y sus servicios comienzan a interesarle a uno y otro grupo. Gran ejercicio de estilo de Walter Hill, acompañaron a Willis Bruce Dern y Christopher Walken, ambos excelentes.

Vivir



Oliver Hermanus

2022

Vivir (Ikiru), estrenada en 1952, es una de las entradas indispensables en el canon del gran realizador japonés, la historia de un burócrata que descubre que le quedan pocos meses de vida y decide dar un vuelco completo a todo lo que había hecho hasta ese momento. Dirigida con tacto y sensibilidad por el realizador sudafricano Oliver Hermanus, esta remake reciente está a la altura de las ambiciones, que incluyen transportar la historia original desde el Tokio de posguerra al Londres de comienzos de los años '50. Bill Nighy reemplaza a Takashi Shimura en el rol central de un hombre común y corriente, de tonalidades más bien grises, que descubre que, incluso con la muerte pisándole los talones, es posible hacer una diferencia y dejar una pequeña pero profunda marca en este mundo.