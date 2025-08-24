Prototipo argentino

Hay restaurantes que no buscan la gloria, que no intentan ser el lugar de moda, el que marca la tendencia del momento, espacios que no precisan revolucionar nada. Tan sólo están ahí, haciendo eso que saben hacer: dar de comer rico, a buen precio, platos conocidos, queridos y transversales a todos. Eso mismo es Don Jorge, una parrilla de Villa Crespo ubicada, casi sin quererlo, en un barrio que se le fue transformando, convirtiéndose en uno de los nuevos polos gastronómicos de la ciudad porteña. Pero Don Jorge no se deja seducir por cantos de sirena, sino que se mantiene fiel a sus principios. Una carta que es apenas una hoja A4 plastificada, donde se lista todo aquello que tanto amamos. Con porciones y medias porciones, ahí están los chinchulines ($16000 y $11000), el chorizo y la morcilla ($8000), el morrón a la brasa ($6000). Entre las carnes, hay matambre tiernizado, buena entraña, matambre a la pizza, bondiola, ojo de bife, bife de chorizo. Las cantidades son todas generosas, fáciles de compartir entre dos e incluso, pensando bien, entre tres. Lo mejor: pedir por ejemplo el asado banderita ($34000 la porción grande), sumar un contundente vacío que sacan a modo de bifes, jugoso ($34000), agregar siempre unas correctísimas papas fritas extra large ($9000, a las que se puede pedir en versión provenzal por $2000 extra). Una botella de Fond de Cave a $14000, un Alma Mora por $8000 y listo, un par de aguas, ahí se tiene una cena para cinco o seis por unos $25000 por cabeza. Si queda lugar, un budín de pan y un flan, ambos caseros, al medio de la mesa, con cucharas para compartir, cómo no.

Las parrillitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Y Don Jorge es un buen ejemplo. Sin deslumbrar y sin fallar, para encuentros de amigos, para la salida del recital, para esas comidas de familia entera.

Don Jorge queda en Villarroel 1201. Horario de atención: lunes a sábados, mediodía y noche. Instagram: @parrilladonjorge1201.

De la península

Muchos conocerán a Damián “Mono” Cicero por su paso por la TV, pero su historia gastronómica comienza mucho antes: imposible no recordar sus largos años al frente de El Casal de Catalunya, en San Telmo, donde ofrecía –entre otros platos de raigambre española– los mejores cochinillos de la Argentina, con cuero crujiente, carne tierna y deliciosa. Orgulloso de su origen quilmeño, el Mono Cicero volvió a su barrio, donde primero abrió el Bodegón del Mono; y donde hace poco más de un año estrenó Comedor Azcuénaga, un restaurante para unas veinte personas construido en su propia casa, con él en los fuegos y con Cecilia Martin, su pareja, en la sala.

Al entrar hay un jardín delantero con una barra para que cada comensal se arme un aperitivo a gusto, como modo de reforzar esa sensación de hogar: hay vermú, bitters, gin, jugos, tónicas, soda. Pero al pasar al salón, queda claro que esto no es –solo– un hogar: Damián armó una cocina que es envidia de cualquier chef, con todos los chiches (hornos Rational, parrilla interna, etcétera) necesarios para que él solo pueda sacar un servicio completo.

Lo de Comedor Azcuénaga es una cocina de tradición de altísima calidad. Fantásticas gambas al ajillo ($20000), jamón ibérico a $18000, ranas fritas a $32000 y una buena parrillada de setas a $18000. En este invierno, la carrillera al vino tinto es la salvación, húmeda y tierna ($18000). Se puede ir por el lado de los callos a la madrileña ($24000) o incluso una pasta, como los linguini con fruto de mar. Y si el bolsillo da, brillan tres especialidades: un perfecto pulpo español ($55000), un enorme txuletón de vaca vieja madurada y cocinada al modo vasco ($68000) y sí, el famoso cochinillo, tan bueno como siempre ($80000 para dos o tres personas).

Lejos de todo polo gastronómico, el pequeño Comedor Azcuénaga es un enorme restaurante. Un lugar con sabor y corazón.

Comedor Azcuénaga queda en Quilmes (dirección con la reserva al WhatsApp +5411-5043-9078). Suele abrir de jueves a sábados, de noche; domingos, mediodía.

Un museo gastronómico

Dicen que fue fundada en 1946, y tantos años de vida se traslucen en cada uno de los recovecos, en cada objeto que cuelga de las paredes, en las fotos en blanco y negro, en el piso damero en blanco y negro, en las mesas de mármol y sillas de hierro, en los afiches, en la cartelería con marcas de antaño, en las balanzas, en las viejas cajas registradoras, en las motos puestas a modo de exposición, en la vajilla, la cristalería, las ollas, en ese cambalache imposible construido como un rompecabezas, cuya imagen final es Fiambrería Pastene, un ícono de Vicente López.

Nacida tres generaciones familiares atrás, Pastene es una mezcla de almacén, fiambrería, sandwichería, rotisería y restaurante de sabores populares y económicos. Cada día, en una mesa mostrador puesta en uno de los costados, se presentan los platos del día: buñuelos de acelga, tortilla de papas, milanesa de carne y de pollo, tarta de brócoli, verduras horneadas, papas noisette, entre muchas más posibilidades. Los clientes –vecinos, estudiantes, familias– eligen ellos mismos qué quieren, lo llevan a la caja, donde la persona a cargo pone el valor. No hay menú ni precios a la vista, pero las cifras son irrisorias: un zapallito relleno, una merluza a la romana y una generosa porción de tarta costará menos de $10000. Otros piden sándwiches –de queso y salame, de crudo y tomate–, que se hacen al momento, con los fiambres que ofrecen ahí a la vista. Están los que compran para llevar, están también los que calientan esa misma comida en un microondas puesto a disposición: agarran un plato (apilados en un costado), sacan cubiertos de un cajón, vasos de un estante, agua de una heladera, y se sientan a comer ahí, como si este espacio fuera una continuación de su casa.

Es esa cercanía, son esos valores, es ese sabor casero, es ese ambiente exagerado, la base del permanente éxito de Pastene.

Fiambrería Pastene queda en Monasterio 402 (esquina Alsina), Vicente López. Horario de atención: lunes a viernes de 7 a 19:30; sábados de 7 a 15.