El documental es un género tan amplio como maleable, en donde el cine se indaga a sí mismo cuando los realizadores hacen lo propio con sus vivencias y experiencias. La IV Muestra de Documental de Creación: Panorama iberoamericano ofrecerá cuatro títulos de distinta densidad. Con organización de revista El Eclipse y el Centro Cultural Parque de España, la muestra tendrá lugar del 22 al 30 de agosto, siempre a las 19, en el Túnel 4 del Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río), con entrada gratis.

Con la curaduría de Gustavo Galuppo, Pablo Romano, Juan Aguzzi y Hernán Aliani, los títulos a proyectar son: Dejar Romero, de Alejandro Fernández Mouján y Hernán Khourian (2024, Argentina) (viernes 22); L’addio, de Toia Bonino (2024, Argentina) (sábado 23); Tierra sola, de Tiziana Panizza (2017, Chile) (viernes 29); Canción para una dama en la sombra, de Carolina Astudillo (2020, España) (sábado 30).

"Dejar Romero "remite a la desmanicomialización.

Dejar Romero, el film que abre hoy la muestra, tiene por protagonistas a los integrantes del Movimiento por la Desinstitucionalización en Romero, dedicados a la “desmanicomialización” del Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn de La Plata, conocido como Melchor Romero. El trabajo de la dupla Mouján-Khourian acompaña las distintas experiencias del grupo, durante el proceso de indagación y revisión del lugar, su desmantelamiento, y la ubicación en viviendas de los pacientes. Pacientes que años atrás fueran tratados como reclusos. En este sentido, es inevitable el vínculo con la dualidad paranoica que Martin Scorsese trabaja en La isla siniestra; antes bien, la relación descansa en Titicut Follies (1967), el trabajo de Frederick Wiseman sobre un psiquiátrico norteamericano, cuyos residentes vivían en condiciones abominables.

En Dejar Romero, lo dicho viene refrendado por la exhumación de cartas de los mismos residentes, que el film recupera y donde se descubre que las súplicas allí contenidas, quedaban varadas en el mismo establecimiento, en un juego siniestro donde la dinámica del poder tejía sus relaciones, mientras encerraba a seres humanos desde el aval científico. Un proceso tortuoso, que hace eco en las fotografías y documentos de algunas de las muchas personas que allí vivieron y murieron, hacinadas. Sin olvidar lo sucedido, Dejar Romero expone su luz desde el presente, durante la desmanicomialización, el cuidado y el afecto, con los que se acompaña a quienes podrán tener una vida mejor, digna.

Son muchos los momentos en donde aflora una comprensión sensible, profesional, preocupada: mirar (y hablar de) cine, hacer gimnasia, dialogar, mientras se logra un techo propio. En el camino, la deriva del relato encuentra un hallazgo feliz en el tarareo que de una canción realiza uno de los pacientes, quien dice no recordar la letra. ¿Cuál es esa canción? Khourian y Mouján encuentran allí una de las llaves felices con la cual abrir un mundo de posibilidades, más aún en este contexto adverso, tendiente a cerrar horizontes.

El caso de L’addio, de Toia Bonino, es bien otro; sea por su temática como por el abordaje formal. Ensayo documental dedicado a la historia de vida de su abuelo, Bonino recorre su vida a partir del enigma cifrado en la camisa negra con la cual éste decidió ser enterrado. Funcionario de Benito Mussolini, el nonno logró sortear el destino de horca de sus compañeros, se ocultó en las montañas, y se fue de Italia cuando ya vio frustrado el regreso del fascismo.

Bonino apela a la primera y tercera personas, un vaivén que integra desde los intertítulos y la voz en off; que acompañan material de archivo como fotografías, películas hogareñas, fragmentos de films y recortes musicales, a la manera de un diario de rodaje en donde intercala las preguntas que guían el motivo de su película. ¿Cuál es? ¿La vida del abuelo difunto? Tal vez algo más, que vale descubrir en el desarrollo mismo del film, cuya andadura habrá de tocarse, ineludiblemente, con una organización familiar y social, escondida en el semblante bondadoso y afectuoso del abuelo inmigrante.

La programación se completará con Tierra sola (viernes 29), que la realizadora Tiziana Panizza dedica a los habitantes fugados y perseguidos de Isla de Pascua, a partir del hallazgo de varios documentales; y Canción para una dama en la sombra (sábado 30), de Carolina Astudillo, quien localiza su película durante la Guerra Civil española, en la historia de un hombre exiliado mientras su mujer le espera, con sus hijos, en un pueblo catalán.