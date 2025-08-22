El fiscal Federico Rébola acusó ayer a los integrantes una banda dedicada al narcomenudeo y a su jefe Walter "el Viejo" González como los responsables materiales e ideológicos del atentado a tiros a un micro que transportaba a personal del Servicio Penitenciario en marzo de 2024. “Dispararon con dos armas, dos tiradores distintos desde un auto contra el colectivo. Una bala pasó rozando la nuca de un penitenciario. El objetivo era matar”, precisó Rébola. Según explicó, esa organización fue la responsable también de un homicidio perpetrado en Carcarañá en 2023, balaceras con heridos y atentados, y del frustrado intento de disparar contra un bar en La Florida en enero del año pasado. La acusación también los vincula con el ataque fallido en Rondó Bar, en bulevar Rondeau al 3900, ocurrido el 24 de enero. Esa noche intentaron abrir fuego contra los clientes, pero las armas no funcionaron. Minutos después protagonizaron una balacera, acreditada en la causa. El ataque al colectivo ocurrió el 2 de marzo de 2024, en Circunvalación y Palliere, barrio Rucci, en el marco de una saga de atentados que incluyó cuatro homicidios, entre los que se contaron taxistas, colectiveros y un playero de una estación de servicios.

De acuerdo a los indicios dados a conocer por el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA), acompañado por el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, la presunta estructura está integrada por entre 11 y 13 personas y liderada por un recluso alojado en un pabellón de alto perfil de la cárcel de Piñero. Ese interno fue quien, según los indicios, dio las órdenes a través de otros presos o de sus visitas para organizar su negocio narco y los ataques a tiros.

"Se va a imputar a una organización criminal por una balacera al colectivo del Servicio Penitenciario ocurrida en marzo del año pasado. La teoría de Fiscalía es que el instigador es un preso de alto perfil", dijo el fiscal . La figura será la de "asociación ilícita" con la jefatura de Walter "Viejo" González, un preso que cumple una condena por homicidio y que tiene su zona de influencia en San Lorenzo y alrededores.

Rébola, agregó que “pudimos establecer que este ataque fue ordenado por un preso de alto perfil de Piñero, Walter González, un preso conocido desde el cordón industrial, principalmente el lugar de acción es el barrio Copello de Capitán Bermúdez”.“Este preso tiene influencia desde Rosario hasta Carcarañá”, precisó el fiscal sobre González, que no es un hombre conocido en la crónica policial rosarina. “Nosotros a raíz de la investigación pudimos determinar que es el autor intelectual de este atentado" abundó Rébola.

El fiscal agregó que el objetivo del ataque al colectivo "surge de la nota que dejaron" en donde se oponen al endurecimiento de las condiciones en régimen de detención y de visitas a la cárcel. La agresión tuvo, además, intención de matar, de generar "conmoción pública" y fue la precuela de los crímenes de trabajadores que siguieron la semana siguiente y que paralizaron a la ciudad de Rosario por el temor.

Por eso, para Cococcioni, la audiencia de ayer implicaba "un día muy importante después de más de un año de una investigación muy seria y responsable de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones". "Es un hecho que parecía que había quedado como perdido después de la tragedia por la pérdida de vidas humanas pero la balacera al móvil del Servicio Penitenciario fue el primer hecho, el primer síntoma, por los cuales nos manifestaban los grupos criminales que querían pelea y discutir al Estado", interpretó el funcionario.

A su turno Cococcioni manifestó que los delincuentes querían "volver a tener celulares en la cárcel, seguir contrabandeando y todas las visitas que tenían porque no aceptaban las reglas de alto perfil". "En Santa Fe no hay impunidad. Quisieron poner en tela de juicio las decisiones (del gobierno provincial) y por eso van a terminar o continuar presos", agregó.