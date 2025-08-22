Marvel Studios encara un desafío tras el estreno de Thunderbolts: aunque la película recibió críticas mayormente favorables, no alcanzó los ingresos esperados en taquilla. Ahora, su lanzamiento en streaming, programado para el 27 de agosto de 2025 en Disney+, representa una nueva oportunidad para captar a la audiencia que no asistió a los cines.

Desempeño en cines

Los rostros conocidos de Florence Pugh, Sebastian Stan y David Harbour encabezan un elenco que, a pesar de las buenas críticas, no cumplió con las expectativas comerciales. Con un presupuesto considerable de 180 millones de dólares y una inversión en marketing cercana a los 100 millones, Thunderbolts necesitaba recaudar al menos 425 millones de dólares para cubrir sus costos. Sin embargo, la película solo alcanzó los 382 millones de dólares, lo que la convierte en una de las cintas de Marvel menos exitosas del año.

Perspectiva crítica

A pesar de los resultados desfavorables en taquilla, el reconocimiento de la crítica ha sido notable. La película ha sido descrita como una de las entregas más frescas y dinámicas de Marvel, combinando con habilidad el humor sarcástico con temas como la depresión y el trauma personal. La alta aprobación del 93% por parte del público en Rotten Tomatoes refleja la conexión emocional que logró establecer con diversos espectadores. No obstante, también se ha señalado que estos temas solo se abordan de manera superficial, y la acción intensa en ocasiones opaca la profundidad de la trama. Esta disparidad muestra el desafío de equilibrar la adrenalina del cine de superhéroes con narrativas más introspectivas.

El futuro de los antihéroes

Con el próximo paso al mundo de las plataformas digitales, Marvel Studios busca reafirmar la relevancia de Thunderbolts dentro del complejo entramado del MCU. En una escena post-créditos, Sam Wilson, también conocido como el actual Capitán América, sugiere un conflicto legal por el uso del nombre "Vengadores", planteando futuras tensiones narrativas. El regreso de estos personajes en la próxima superproducción Avengers: Doomsday está en duda, dado el rendimiento de la entrega actual. Mientras tanto, Disney se erige como el soporte de esta nueva fase, otorgando a Thunderbolts una visibilidad renovada que podría definir el rumbo de estos populares antihéroes.

Los desafíos actuales probablemente llevarán a Marvel a reconsiderar sus estrategias creativas y económicas para garantizar un éxito sostenible en el cambiante panorama cinematográfico mundial. Su lanzamiento en la plataforma de streaming representa tanto un riesgo como una oportunidad para un compromiso a largo plazo con la audiencia.

