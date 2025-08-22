Este jueves, la sesión especial del Senado terminó sin sorpresas . Según describió el senador radical Pablo Blanco, "todo salió como estaba previsto", en referencia al rechazo de los cinco decretos y la aprobación de los fondos universitarios y del Garrahan. A su vez, remarcó que “hubo una mayoría importante” en esas definiciones.

Sin embargo, el legislador fue más allá y planteó que la falta de cohesión responde al deterioro de los partidos políticos. En ese sentido recordó que “al inicio de la democracia, cuando un partido político decía algo, todos los demás se alineaban atrás”. La situación actual, agregó, es muy diferente porque “ahora son todos librepensadores y los candidatos se creen por encima del partido que dicen representar”.

“En nuestro espacio en la Cámara de Diputados tenemos ejemplos sobrados de quienes hicieron discursos grandilocuentes y 30 días después hacían todo lo contrario”, señaló Blanco, en diálogo con la 750. “Inclusive pasó la semana pasada con el tema de jubilaciones, hubo dos diputados de la UCR que habían votado a favor y luego en contra por el acuerdo del Gobierno con los gobernadores”, añadió.

Para el senador, estas contradicciones son parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo. “El Gobierno nacional ha tenido la viveza de tener a las provincias ahogadas, y los gobernadores, en pos de la gobernabilidad, tienen que ceder en un montón de cosas”, afirmó.

Consultado por las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Blanco no dudó en calificarlas como “una barbaridad”. Según sus palabras, “los que vinieron a limpiar la política son peores que los anteriores. Porque los anteriores, de última, no vendían transparencia y estos viven hablando de eso y son peor que los otros”.



“Porque no es solo esto, sino el caso $LIBRA, ya que si bien la Justicia argentina no avanza, sí la de Estados Unidos, y vamos a tener novedades dentro de poco”, advirtió.

Finalmente, expresó su deseo de que estas denuncias tengan impacto en la opinión pública. "Más allá de que vayan cayendo estas noticias, espero que cale en la gente”, sostuvo. Pero se mostró cauto: “Quizás, si la gente toma conciencia de esta realidad, se pueda modificar en vistas a las elecciones de octubre. Yo tengo mis dudas. Aunque espero que si somos medianamente sensatos, que la gente le dé una oportunidad a los que pensamos diferente al Gobierno”.