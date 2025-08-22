El pleno del Congreso peruano aprobó una moción que pide reiterar la declaración de persona non grata contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus actos que "desconocen y atentan contra la soberanía nacional", tras reclamar una isla amazónica que Perú considera en su territorio.

La moción también pide al ministerio de Relaciones Exteriores emitir una nota diplomática oficial comunicando la aprobación al Gobierno de Colombia y a la comunidad internacional. Esta decisión del Legislativo es reiterativa a una primera declaración de persona non grata contra Petro aprobada en 2023, tras las protestas antigubernamentales contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, y a quien no reconoció legitimidad como mandataria.

La nueva moción responde a las declaraciones de Petro que alentaron una disputa de la soberanía sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en una isla en el Amazonas, y que han derivado en actos como la colocación de una bandera colombiana, el sobrevuelo de un avión militar colombiano y la detención de dos topógrafos colombianos en el lugar.

Bogotá sostiene que este territorio surgió después de la firma del Tratado de la isla Santa Rosa de 1922 y, por lo tanto, no estaría cubierto por el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 que definió los límites bilaterales, mientras que el gobierno de Dina Boluarte defiende que ese territorio forma parte de la isla Chinería y que su soberanía quedó ratificada en 1929.