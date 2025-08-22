Barracas Central y Defensa y Justicia igualaron 1-1 este viernes en un partido vibrante disputado en el estadio Claudio Fabián Tapia, en el marco del inicio de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Para el Halcón de Florencio Varela convirtió el delantero Juan Miritello sobre el primer cuarto de hora del complemento, luego de ser habilitado por Abiel Osorio.

Pero el Guapo terminó igualando el duelo en el sexto minuto adicional con un gol del ingresado mediocampista Ignacio Tapia, luego que a Bologna se le escurriera el balón de las manos y tras una serie interminable de rebotes.

De esta forma, Barracas Central continúa momentáneamente puntero del Grupo A con 11 puntos, seguido por Defensa y Justicia, que sumó 9 unidades.



