Cada asistente se pagará el cubierto

Milei convocó a su tropa a un asado después del discurso de apertura de sesiones en el Congreso

La idea es “agradecer el trabajo realizado”. También podrían participar legisladores de espacios afines, además de los ministros.

Asamblea Legislativa Milei abrirá las sesiones del Congreso por tercera vez desde que es presidente. (noticias argenti)

Trump, Milei y la (des) organización mundial

Por Victoria Donda

Mercado cambiario

Liquidación de divisas y nueva deuda

La empresa de IA norteamericana dice que usaron su sistema Claude para mejorar la IA en China

Anthropic denuncia por robo a tres competidores chinos

Más de 25 agentes muertos, 40 criminales abatidos y 70 detenidos tras los enfrentamientos

Sheinbaum anuncia que México vive horas de mayor tranquilidad tras la ola de violencia por la muerte de “El Mencho”

El análisis de Felipe Pigna, Sergio Wischñevsky y Pilar Arcidiácono

Macri dixit: “Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey”

Por Karina Micheletto

Juzgan a tres exmiembros de la organización paraestatal Concentración Nacional Universitaria (CNU)

Nuevo juicio en La Plata por crímenes de lesa humanidad

Un proyecto propio con más recortes

El ajuste, a cualquier costo: la nueva jugada de Milei para no cumplir con la ley de financiamiento educativo

Perdió en los municipios que fue dividido

Al peronismo le faltó unidad en las elecciones de Mendoza

Por Eva Moreira

Cortinas de humo y persecución política

Caso Nisman: La ex fiscal Fein desnudó la deriva en la que entró la investigación

Por Raúl Kollmann

"Siempre Juntos", a 50 años del golpe de Estado

Página/12 y Abuelas renovaron un lazo de lucha y memoria

Sector agropecuario e intermediación financiera, dueños del EMAE

Crecimiento sólo en agro y finanzas

Por Mara Pedrazzoli

Indicador mensual de la Cámara Argentina de Comercio

Nueva baja del consumo en enero

La actividad económica en la CABA continúa por debajo de 2023

La gastronomía, afectada en la Ciudad

Por Juan Garriga

Suspensión temporal de exportaciones

Senasa confirmó un nuevo caso de influenza aviar y dispuso medidas preventivas

El Salón de las Provincias, versión club de fans

El show de la caricaturista de Milei en el Senado

La chica apareció muerta a la vera de la ruta en La Plata

Fue trasladado a una cárcel el conductor que mató a Eugenia Carril

Con triplete de Sorloth; este miércoles Real Madrid-Benfica

Champions League: Atlético Madrid se metió en octavos con autoridad

Peligro de Wolf

Los sommeliers del tablón

Por Victor Wolf

Torneo Apertura

Última parada para Central y Newell’s antes del clásico

"No podemos dejar pasar estos ataques"

El contundente respaldo de Boca y Central al paro del fútbol argentino