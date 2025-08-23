“Sabemos lo que significa el clásico y lo que está en juego. Todos estamos muy entusiasmados y llegamos de la mejor manera posible”, resaltó Carlos González, el delantero que tendrá hoy Newell’s en cancha. “Desde que llegué al club te van inculcando lo que significa este duelo y te das cuenta en la calle. El primer clásico que me tocó jugar prácticamente estaba recién llegado y me faltaron un montón de cosas. No fue una buena versión mía. Ahora estoy mucho mejor, llegamos más fuertes”, añadió el punta paraguayo. Por último, González destacó: “(Cristian) Fabbiani y (Ever) Banega son personas con mucha trayectoria y nos inculcan que estemos tranquilos y con la responsabilidad de tratar de ganar. Porque si ganamos nos vamos a posicionar mejor en todo aspecto para lo que viene. Las posibilidades de ganar estarán. Y me veo con ese escenario repleto celebrando ese bendito gol".