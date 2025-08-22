Israel mató este viernes al menos a 65 personas en la Franja de Gaza, 36 de ellas solo en la ciudad de Gaza, donde persiste un bombardeo intenso de cara a una posible invasión militar de la capital. La cifra de fallecidos fue confirmada a la agencia EFE por fuentes médicas y entre los muertos en ciudad de Gaza, 19 llegaron a la morgue del Hospital Al Shifa; 11 a la clínica Sheij Radwan y otros 6 al Hospital Baptista Al Ahli.

Además 11 víctimas fueron trasladadas a otros tres hospitales de la Franja de Gaza, donde la ONU declaró este viernes oficialmente la situación de hambruna en la gobernación norte. En el norte 12 civiles, entre ellos mujeres y niños, murieron cuando las fuerzas israelíes bombardearon una escuela que alberga a cientos de personas desplazadas, según la agencia oficial palestina de noticias Wafa.

En el barrio de Sheij Radwan, el Ejército de Israel bombardeó la tienda de campaña de una familia de desplazados causando la muerte de 12 ciudadanos, incluidos tres niños. Mientras que un número indeterminado murió en ataques contra el barrio de Sabra. "Los bombardeos no han cesado desde esta mañana (...) pero no sabemos adónde ir. Estamos muriendo", declaró Umm Mohammed Nasr, de 42 años y madre de cuatro hijos.

El jueves por la noche el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que ratificaba el plan militar para tomar Gaza y, a la vez, ordenó iniciar negociaciones para alcanzar un alto el fuego, pese al carácter contradictorio de ambas directrices. Según fuentes gazatíes, en los últimos días se intensificaron los ataques y bombardeos en los alrededores de la capital de la Franja de Gaza, así como la demolición de viviendas, todo ello mientras el Ejército de Israel llamó a filas a 60 mil reservistas de cara a su planeada ofensiva.

Hamas aceptó el lunes un proyecto de acuerdo que, según fuentes palestinas, prevé una tregua de 60 días durante los cuales, los rehenes aún cautivos en Gaza (49 en total, incluidos 27 declarados muertos por el ejército israelí) serían liberados en dos etapas a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos. Sin embargo, Israel insiste en que cualquier acuerdo debe contemplar la liberación simultánea de todos los cautivos.

El ataque del grupo islamista Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la agencia AFP basado en cifras oficiales. Las represalias israelíes en Gaza dejan 62.192 fallecidos, también en su mayor parte civiles, de acuerdo con cifras del ministerio de Salud de Gaza reslpaldadas por la ONU.