Cines
AMORES MATERIALISTAS
Con Dakota Johnson, Chris Evans. Dir: Celine Song. SAM 13 años
Showcase. Sub: 16.50, 21.55 h
CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
Con Mason Thames, Gerard Butler. Dir. Dean Deblois. ATP
Nuevo Monumental. Cas: 18.30 h
Showcase. Cas: 13.55, 16.30 h
EL CONJURO (2013)
Con Patrick Wilson, Vera Farmiga. Dir: James Wan. SAM 16 años
Las Tipas. Sub: 22.30 h
Showcase. Cas: dom y mié, 22.05 h; Sub: Jue, 22.05 h
EL CONJURO 2
Con Patrick Wilson y Vera Farmiga. Dir: James Wan. SAM 16 años
Showcase. Cas: lun, 22.05 h
EL CONJURO 3
Con Patrick Wilson, Vera Farmiga. Dir: Michael Chaves. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Hoy, 21.15 h
Showcase: Cas: mar, 22.05 h
ELIO
Animación. Dir: Adrián Molina, Domee Shi, Madeline Sharafian. ATP
Nuevo Monumental. Cas: 16.15 h
F1: LA PELÍCULA
Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley
Las Tipas. 2D.4D Cas: 15.40, 18.50, 21.50 h
Showcase. Sub: 18.50 h
HAZ QUE REGRESE
Con Sally Hawkins, Billy Barret. Dir: MIchael Philippou, Danny Philippou. SAM 16 años
Cines del Centro. Cas: 20.20, 22.30* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 17.00, 19.30, 22.15 h
Hoyts. Cas: 20.00, 22.30 h
Las Tipas. 4D Sub: 19.50, 22.10 h
Nuevo Monumental. Cas 21.00 h
Showcase. Cas: 12.35*, 15.05, 20.05, 22.30 h; Sub: 17.30 h (*solo sáb y dom)
HOMO ARGENTUM
Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13 años
Cines del Centro. Cas: 15.00, 16.00, 17.30, 18.10, 19.40, 22.00* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 14.00*, 14.45*, 16.00, 16.20, 17.10, 17.40, 18.15, 18.45, 19.39, 20.00, 20.30, 21.15, 22.00, 22.30, 22.50 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 14.15*, 14.40*, 15.15, 16.40, 17.10, 17.40, 19.05, 19.35, 20.05, 21.30, 22.00, 22.30 h (*solo vie, sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 15.00, 17.10, 18.30, 19.45, 20.45, 22.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.00, 17.10, 18.30, 19.45, 20.45, 22.00 h
Showcase. Cas: 12.00*, 12.20*, 12.40*, 13.00*, 13.20*, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 21.20, 21.40, 22.00, 22.20, 22.40 h
JURASSIC WOLD: RENACE
Con Mason Thames, Nico Parker. Dir: Dean DeBlois. SAM 13 años
Las Tipas. 3D.4D Cas: 16.50 h; 2D.4D Cas: 14.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 22.00 h
Showcase. 2D Cas: 13.00*, 15.55 h (*solo sáb y dom)
LA HORA DE LA DESAPARICIÓN
Con Josh Brolin, Julia Garner. Dir: Zach Cregger. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 22.30 h
Hoyts. Cas: 20.00, 22.50 h
Las Tipas. 4D Sub: 21.40 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.30 h
Showcase. Cas: 13.50, 16.35, 19.25, 22.15 h; Sub: 19.45, 22.35 h
LA VIDA DE CHUCK
Con Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor. Dir: Mike Flanagan. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 17.20, 19.50, 22.10* h (*solo sáb y dom)
Cinépolis: Cas: 14.30*, 19.30 h (*solo sáb y dom)
Nuevo Monumental. Sub: 21.15 h
Showcase. Cas: 14.20, 19.30 h
LILO Y STITCH
Aventuras. Dir: Dean Fleischer Camp. ATP
Las Tipas. 4D Cas: 14.10 h; 3D Cas: 17.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 c/Res
Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.45*, 17.30 h; 2D Cas: 22.20** h (*solo sáb y dom) (*solo sáb, lun, mar, mié)
Las Tipas: 3D+4D Cas: 16.30; 2D+4D Cas: 19.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.10, 16.30, 19.00 h
Showcase. Cas: 12.00*, 14.30, 17.05, 19.10, 21.45 h (*solo sáb y dom)
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Cines del Centro. Cas: 15.00 h
Cinépolis. Cas: 17.30 h
Hoyts. Cas: 15.10, 17.35 h. Sáb: 14.30, 17.15 h; dom: 17.40 h
Las Tipas. 3D Cas: 14.40 h; 2D Cas: 17.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.20 h
Showcase. Cas: 12.30*, 14.55, 17.25 h (*solo sáb y dom)
MARATÓN DE LA MUERTE (1976)
Dir: John Schlesinger (+17)
CineClú (Corrientes 450). Dom, 18.00 h
MIRACULOUS
Animación. ATP
Las Tipas. Cas: 14.50 h
NADIE 2
Con Bob Odenkirk, Connie Nielsen. Dir: Timo Tjahjanto. SAM 16 años
Cines del Centro. Cas: 17.40 h; Sub: 20.00, 22.10* h
Cinépolis. 4D.2D Cas: 20.15, 22.30 h; 2D Cas: 17.20, 22.00 h
Hoyts. Cas: 15.40, 17.50 h
Las Tipas. Cas: 19.20 h; Sub: 21.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.45 h
Showcase. Cas 17.35, 22.10 h; Sub: 13.15*, 15.25, 19.50 h (*solo sáb y dom)
OTRO VIERNES DE LOCOS
Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP
Cines del Centro. Cas: 15.00 h
Cinépolis. Cas: 20.00 h
Hoyts. Cas: 15.15, 17.50, 20.25, 23.00 h
Las Tipas. Cas: 15.30, 17.40, 20.00 h; Sub: 22.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 17.20, 19.45 h
Showcase. Cas: 14.10, 16.45, 19.15, 21.50 h; Sub: 19.55, 22.25 h (*solo sáb y dom)
PINAS
Dir: Wim Wenders. Alemania 2011
Cine Club Rosario (España 401). Mar, 20.00 h
UNA FEMMINA, EL CÓDIGO DEL SILENCIO
Con Lina Siciliano, Fabrizio Ferracane. Dir: Francesco Costabile. SAM 16 años
Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h
YUNGBLUD: ARE YOU READY, BOY?
Documental/musical. Dir: Paul Dugdale
Showcase. Sub, 19.50 h
Hoyts. Hoy, 15.00 h
BAFICI 2025
Día 4
NO QUIERO VER EL SOL,QUIERO VER EL SOL
17’ Dir. Constanza Epifanio. ARG. 2025
NO PUEDO TENER SEXO
83’ Dir. Bel Gatti. ARG. 2024
Auditorio AMR (España 401). Hoy, 17.00 h
CLEANING & CLEANSING
Documental. Dir: Thomas Fürhapter. SAM 16 años
Cine Lumière. Hoy, 19.00 h
THE BEWILDERMENT OF CHILE
121’ Dir. Lucía Seles. ARG. 2025
Auditorio AMR. Hoy, 19.00 h
THE ANTIQUE
Dir: Rusudan Glurjidze. Georgia-Suiza-Alemania-Finlandia; 2024.
Colegio de Arq. y Urb. (Belgrano 646). Hoy, 19.00 h
NUESTRA PARTE DEL MUNDO
Con Juan Francisco Barberini, Margarita Molfino. Dir: Juan Schnitman. SAM 18 años
Cine El Cairo. Hoy, 20.30 h
GUILLAUME BRAC UN PINCEMENT AU COEUR
38’. FRA. 2023
CE N’EST QU’UN AU REVOIR
64’. FRA. 2024
Auditorio AMR. Hoy, 21.00 h
THE END OF INTERNET
Documental. Dir: Dylan Reibling. SAM 18 años
Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h
Música
ASTENGO
Mitre 754
Pablo Socolsky & Mariano Suárez. Mié 17 de sept, a las 20 h
BEATMEMO PUB
Oroño y Güemes
Beatles a la carta. Hoy, 20.30 h
Naim. Mar 26 de ago, a las 20.30 h
BIOCERES ARENA
Cafferata 729
Los auténticos decadentes. Vie 29 de agosto, a las 20 h
La Delio Valdez presenta El Desvelo. Sáb 13 de sept, a las 22 h (+18).
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Cae. Hoy, a las 21 h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
Adrián Abonizio. Mar 26 de agosto, a las 20 h
Elena Roger. Vie 29 de agosto, a las 21 h
Dyango. Sáb 6 de sept, a las 20.30 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Voces populares Rosario. En el marco del 7° Encuentro Internacional de Coros de Música Popular. Con los coros Varietales de Paraná, Mosaico de Montevideo, Gloriana de Santa Fe y Damos la Nota de Rosario. Gratis. Hoy, 19 h
LA SALA DE LAS ARTES
Suipacha 98 bis
Chango Spasiuk. Vie 29 de ago, a las 20 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Petit Jazz. Jue 18 de sept, a las 21 h. (Petit Salón). Gratis, retiro previo de entradas (hasta 2 por persona) desde 1 hora antes, en boletería.
Batel. Viaje en tambor por la Cuenca del Plata. Vie 19 de sept, a las 21 h (Gran Salón)
Amores Tangos. Dúo Moriconi Durá. La voz de Aldana Moriconi y el piano de Marita Durá. Sáb 20 de sept, 21 h. (Petit Salón)
Teatro
ASTENGO
Mitre 754
Una aventura congelada. Dir: Camila Franchi. Sáb 30 de ago, a las 15.30 h
Come From Away. Historia real de más de siete mil personas de todas partes del mundo que aterrizaron inesperadamente en Gander, en la isla de Newfoundland (Terranova) en Canadá y de los habitantes de este pequeño pueblo canadiense que les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura. Vie 5 de sept, a las 20.30 h
Teatro Negro de Praga. Un mundo de sobras y luces. Sáb 4 de oct, a las 20 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Monólogos argentinos. Unipersonal de Martín Campilongo «Campi». Sáb 30 de agosto, a las 21 h
El hombre inesperado. Con Germán Palacios e Inés Estevez. Vie 5 de sept, a las 21 h.
CULTURAL DE ABAJO
Entre Ríos 579
Prenupcial en primera persona. Dir: Guillermina Alba. Los sáb de agosto, a las 20 h
ESPACIO BRAVO
Catamarca 3624
La rota madre que te parió. Los vie de agosto, a las 21 h
Las escenas secundarias, de Romina Mazzadi Arro. Los sáb de agosto, a las 21 h
SALA TANDAVA
9 de Julio 754
Una visita inesperada. Dir: Carlos Carusso. Los sáb de agosto, a las 21 h
Los hombres vuelven al monte. El monte, territorio de espera y refugio donde se diluyen las fronteras entre la memoria y el presente. Hoy y dom 31 de agosto, a las 20 h
TEATRO DEL RAYO
Salta 2991
Litófagas. Dos señoras parloteando de forma cómica y burlesca mientras barren sin cesar la vereda. Dir: Aldo El-jatib. Los vie de agosto, a las 21 h
TEATRO DE LA MANZANA
San Juan 1950
Mal de amores. Sáb 30 de agosto, a las 21 h
LA NAVE
Laprida 1375
Yo cuento. Una casa. Una puerta. Tres hermanos. Dramaturgia y dir: Soledad Otero. Los vie de agosto, a las 20.30 h
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
Fe ciega. En una concesionaria familiar, tres sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella. Dir: Francisco Fissolo. Los vie de agosto, a las 21 h
A la gran masa argentina. Dir: Gustavo Di Pinto. Los sáb de agosto, a las 21 h.
Dentro. Cuando los cuerpos de cuatro mujeres son el único lugar posible para sobrellevar el encierro hay una propuesta: actuar. Dir: Federico Cuello. Los dom de agosto, a las 20 h
Polvo de ladrillo. Unipersonal. Eleonora integra una Peña de Veteranas de Tenis que participa de torneos en distintas provincias. Dir: José Moset. Jue 28 de agosto, a las 21 h