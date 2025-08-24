Cines

AMORES MATERIALISTAS

Con Dakota Johnson, Chris Evans. Dir: Celine Song. SAM 13 años

Showcase. Sub: 16.50, 21.55 h

CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

Con Mason Thames, Gerard Butler. Dir. Dean Deblois. ATP

Nuevo Monumental. Cas: 18.30 h

Showcase. Cas: 13.55, 16.30 h

EL CONJURO (2013)

Con Patrick Wilson, Vera Farmiga. Dir: James Wan. SAM 16 años

Las Tipas. Sub: 22.30 h

Showcase. Cas: dom y mié, 22.05 h; Sub: Jue, 22.05 h

EL CONJURO 2

Con Patrick Wilson y Vera Farmiga. Dir: James Wan. SAM 16 años

Showcase. Cas: lun, 22.05 h

EL CONJURO 3

Con Patrick Wilson, Vera Farmiga. Dir: Michael Chaves. SAM 13 años

Nuevo Monumental. Hoy, 21.15 h

Showcase: Cas: mar, 22.05 h

ELIO

Animación. Dir: Adrián Molina, Domee Shi, Madeline Sharafian. ATP

Nuevo Monumental. Cas: 16.15 h

F1: LA PELÍCULA

Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley

Las Tipas. 2D.4D Cas: 15.40, 18.50, 21.50 h

Showcase. Sub: 18.50 h

HAZ QUE REGRESE

Con Sally Hawkins, Billy Barret. Dir: MIchael Philippou, Danny Philippou. SAM 16 años

Cines del Centro. Cas: 20.20, 22.30* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 17.00, 19.30, 22.15 h

Hoyts. Cas: 20.00, 22.30 h

Las Tipas. 4D Sub: 19.50, 22.10 h

Nuevo Monumental. Cas 21.00 h

Showcase. Cas: 12.35*, 15.05, 20.05, 22.30 h; Sub: 17.30 h (*solo sáb y dom)

HOMO ARGENTUM

Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 15.00, 16.00, 17.30, 18.10, 19.40, 22.00* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 14.00*, 14.45*, 16.00, 16.20, 17.10, 17.40, 18.15, 18.45, 19.39, 20.00, 20.30, 21.15, 22.00, 22.30, 22.50 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 14.15*, 14.40*, 15.15, 16.40, 17.10, 17.40, 19.05, 19.35, 20.05, 21.30, 22.00, 22.30 h (*solo vie, sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 15.00, 17.10, 18.30, 19.45, 20.45, 22.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 15.00, 17.10, 18.30, 19.45, 20.45, 22.00 h

Showcase. Cas: 12.00*, 12.20*, 12.40*, 13.00*, 13.20*, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 21.20, 21.40, 22.00, 22.20, 22.40 h

JURASSIC WOLD: RENACE

Con Mason Thames, Nico Parker. Dir: Dean DeBlois. SAM 13 años

Las Tipas. 3D.4D Cas: 16.50 h; 2D.4D Cas: 14.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 22.00 h

Showcase. 2D Cas: 13.00*, 15.55 h (*solo sáb y dom)

LA HORA DE LA DESAPARICIÓN

Con Josh Brolin, Julia Garner. Dir: Zach Cregger. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 22.30 h

Hoyts. Cas: 20.00, 22.50 h

Las Tipas. 4D Sub: 21.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.30 h

Showcase. Cas: 13.50, 16.35, 19.25, 22.15 h; Sub: 19.45, 22.35 h

LA VIDA DE CHUCK

Con Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor. Dir: Mike Flanagan. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 17.20, 19.50, 22.10* h (*solo sáb y dom)

Cinépolis: Cas: 14.30*, 19.30 h (*solo sáb y dom)

Nuevo Monumental. Sub: 21.15 h

Showcase. Cas: 14.20, 19.30 h

LILO Y STITCH

Aventuras. Dir: Dean Fleischer Camp. ATP

Las Tipas. 4D Cas: 14.10 h; 3D Cas: 17.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h

LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS

Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 c/Res

Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.45*, 17.30 h; 2D Cas: 22.20** h (*solo sáb y dom) (*solo sáb, lun, mar, mié)

Las Tipas: 3D+4D Cas: 16.30; 2D+4D Cas: 19.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.10, 16.30, 19.00 h

Showcase. Cas: 12.00*, 14.30, 17.05, 19.10, 21.45 h (*solo sáb y dom)

LOS TIPOS MALOS 2

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00 h

Cinépolis. Cas: 17.30 h

Hoyts. Cas: 15.10, 17.35 h. Sáb: 14.30, 17.15 h; dom: 17.40 h

Las Tipas. 3D Cas: 14.40 h; 2D Cas: 17.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.20 h

Showcase. Cas: 12.30*, 14.55, 17.25 h (*solo sáb y dom)

MARATÓN DE LA MUERTE (1976)

Dir: John Schlesinger (+17)

CineClú (Corrientes 450). Dom, 18.00 h

MIRACULOUS

Animación. ATP

Las Tipas. Cas: 14.50 h

NADIE 2

Con Bob Odenkirk, Connie Nielsen. Dir: Timo Tjahjanto. SAM 16 años

Cines del Centro. Cas: 17.40 h; Sub: 20.00, 22.10* h

Cinépolis. 4D.2D Cas: 20.15, 22.30 h; 2D Cas: 17.20, 22.00 h

Hoyts. Cas: 15.40, 17.50 h

Las Tipas. Cas: 19.20 h; Sub: 21.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.45 h

Showcase. Cas 17.35, 22.10 h; Sub: 13.15*, 15.25, 19.50 h (*solo sáb y dom)

OTRO VIERNES DE LOCOS

Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00 h

Cinépolis. Cas: 20.00 h

Hoyts. Cas: 15.15, 17.50, 20.25, 23.00 h

Las Tipas. Cas: 15.30, 17.40, 20.00 h; Sub: 22.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 17.20, 19.45 h

Showcase. Cas: 14.10, 16.45, 19.15, 21.50 h; Sub: 19.55, 22.25 h (*solo sáb y dom)

PINAS

Dir: Wim Wenders. Alemania 2011

Cine Club Rosario (España 401). Mar, 20.00 h

 

UNA FEMMINA, EL CÓDIGO DEL SILENCIO

Con Lina Siciliano, Fabrizio Ferracane. Dir: Francesco Costabile. SAM 16 años

Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h

YUNGBLUD: ARE YOU READY, BOY?

Documental/musical. Dir: Paul Dugdale

Showcase. Sub, 19.50 h

Hoyts. Hoy, 15.00 h

BAFICI 2025

Día 4

NO QUIERO VER EL SOL,QUIERO VER EL SOL
17’ Dir. Constanza Epifanio. ARG. 2025

NO PUEDO TENER SEXO
83’ Dir. Bel Gatti. ARG. 2024

Auditorio AMR (España 401). Hoy, 17.00 h

CLEANING & CLEANSING

Documental. Dir: Thomas Fürhapter. SAM 16 años

Cine Lumière. Hoy, 19.00 h

THE BEWILDERMENT OF CHILE

121’ Dir. Lucía Seles. ARG. 2025

Auditorio AMR. Hoy, 19.00 h

THE ANTIQUE

Dir: Rusudan Glurjidze. Georgia-Suiza-Alemania-Finlandia; 2024.

Colegio de Arq. y Urb. (Belgrano 646). Hoy, 19.00 h

NUESTRA PARTE DEL MUNDO

Con Juan Francisco Barberini, Margarita Molfino. Dir: Juan Schnitman. SAM 18 años

Cine El Cairo. Hoy, 20.30 h

GUILLAUME BRAC UN PINCEMENT AU COEUR
38’. FRA. 2023

CE N’EST QU’UN AU REVOIR
64’. FRA. 2024

Auditorio AMR. Hoy, 21.00 h

THE END OF INTERNET

Documental. Dir: Dylan Reibling. SAM 18 años

Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h

Música

ASTENGO

Mitre 754

Pablo Socolsky & Mariano Suárez. Mié 17 de sept, a las 20 h

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

Beatles a la carta. Hoy, 20.30 h

Naim. Mar 26 de ago, a las 20.30 h

BIOCERES ARENA

Cafferata 729

Los auténticos decadentes. Vie 29 de agosto, a las 20 h

La Delio Valdez presenta El Desvelo. Sáb 13 de sept, a las 22 h (+18).

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Cae. Hoy, a las 21 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

Adrián Abonizio. Mar 26 de agosto, a las 20 h

Elena Roger. Vie 29 de agosto, a las 21 h

Dyango. Sáb 6 de sept, a las 20.30 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Voces populares Rosario. En el marco del 7° Encuentro Internacional de Coros de Música Popular. Con los coros Varietales de Paraná, Mosaico de Montevideo, Gloriana de Santa Fe y Damos la Nota de Rosario. Gratis. Hoy, 19 h

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha 98 bis

Chango Spasiuk. Vie 29 de ago, a las 20 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Petit Jazz. Jue 18 de sept, a las 21 h. (Petit Salón). Gratis, retiro previo de entradas (hasta 2 por persona) desde 1 hora antes, en boletería.

Batel. Viaje en tambor por la Cuenca del Plata. Vie 19 de sept, a las 21 h (Gran Salón)

Amores Tangos. Dúo Moriconi Durá. La voz de Aldana Moriconi y el piano de Marita Durá. Sáb 20 de sept, 21 h. (Petit Salón)

Teatro

ASTENGO

Mitre 754

Una aventura congelada. Dir: Camila Franchi. Sáb 30 de ago, a las 15.30 h

Come From Away. Historia real de más de siete mil personas de todas partes del mundo que aterrizaron inesperadamente en Gander, en la isla de Newfoundland (Terranova) en Canadá y de los habitantes de este pequeño pueblo canadiense que les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura. Vie 5 de sept, a las 20.30 h

Teatro Negro de Praga. Un mundo de sobras y luces. Sáb 4 de oct, a las 20 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Monólogos argentinos. Unipersonal de Martín Campilongo «Campi». Sáb 30 de agosto, a las 21 h

El hombre inesperado. Con Germán Palacios e Inés Estevez. Vie 5 de sept, a las 21 h.

CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579

Prenupcial en primera persona. Dir: Guillermina Alba. Los sáb de agosto, a las 20 h

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624

La rota madre que te parió. Los vie de agosto, a las 21 h

Las escenas secundarias, de Romina Mazzadi Arro. Los sáb de agosto, a las 21 h

SALA TANDAVA

9 de Julio 754

Una visita inesperada. Dir: Carlos Carusso. Los sáb de agosto, a las 21 h

Los hombres vuelven al monte. El monte, territorio de espera y refugio donde se diluyen las fronteras entre la memoria y el presente. Hoy y dom 31 de agosto, a las 20 h

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991

Litófagas. Dos señoras parloteando de forma cómica y burlesca mientras barren sin cesar la vereda. Dir: Aldo El-jatib. Los vie de agosto, a las 21 h

TEATRO DE LA MANZANA

San Juan 1950

Mal de amores. Sáb 30 de agosto, a las 21 h

LA NAVE

Laprida 1375

Yo cuento. Una casa. Una puerta. Tres hermanos. Dramaturgia y dir: Soledad Otero. Los vie de agosto, a las 20.30 h

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

Fe ciega. En una concesionaria familiar, tres sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella. Dir: Francisco Fissolo. Los vie de agosto, a las 21 h

A la gran masa argentina. Dir: Gustavo Di Pinto. Los sáb de agosto, a las 21 h.

Dentro. Cuando los cuerpos de cuatro mujeres son el único lugar posible para sobrellevar el encierro hay una propuesta: actuar. Dir: Federico Cuello. Los dom de agosto, a las 20 h

Polvo de ladrillo. Unipersonal. Eleonora integra una Peña de Veteranas de Tenis que participa de torneos en distintas provincias. Dir: José Moset. Jue 28 de agosto, a las 21 h