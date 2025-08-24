El hecho sucedió el pasado 10 de agosto, pero la noticia se conoció recién el sábado 23: a los 97 años falleció el actor David Ketchum, de espaciada labor televisiva y cinematográfica, pero responsable de un personaje legendario. Es que el actor estadounidense fue el "Agente 13" de El Superagente 86, que se le aparecía a Maxwell Smart escondido en lugares a cuál episodio más ridículos. Ketchum fue además coguionista de algunos episodios de la célebre serie.