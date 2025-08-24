El hecho sucedió el pasado 10 de agosto, pero la noticia se conoció recién el sábado 23: a los 97 años falleció el actor David Ketchum, de espaciada labor televisiva y cinematográfica, pero responsable de un personaje legendario. Es que el actor estadounidense fue el "Agente 13" de El Superagente 86, que se le aparecía a Maxwell Smart escondido en lugares a cuál episodio más ridículos. Ketchum fue además coguionista de algunos episodios de la célebre serie.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.