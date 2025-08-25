La muestra de la Peña Fotográfica Rosarina reúne fotografías premiadas y obras que han formado parte de diversos salones, para celebrar la declaración como institución distinguida. Se exponen fotos de Eduardo Lasarte, Enrique Pedrana, Marisa Gasparini y Adriana Camponovo, entre otras (Hasta el 27 de agosto, de 9 a 16, en el Salón Puerto Argentino del Concejo Municipal.)
