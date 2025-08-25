En el corazón de la vibrante y caótica Nueva York de los años 90, una historia de crimen, amor y suspenso se despliega en la pantalla. La nueva película dirigida por Darren Aronofsky, Atrapado robando (Caught Stealing), reúne a un elenco de renombre liderado por Austin Butler y Zoë Kravitz en una odisea por el peligroso inframundo de la ciudad. Hank Thompson, interpretado por Butler, es un exjugador de béisbol que ve su vida dar un giro inesperado cuando, por una simple solicitud de su vecino, se encuentra atrapado en una red de corrupción y crimen.

El descenso de Hank al inframundo criminal

Un despertar a una realidad cruda aguarda a Hank, quien, tras aceptar el sencillo favor de cuidar un gato, descubre rápidamente que la vida, como solía ser, está a punto de cambiar. De repente, se da cuenta de que está siendo cazado por una serie de personajes sombríos, cada uno más amenazante que el anterior. En este turbio escenario, Hank debe valerse de su ingenio y de aquellas habilidades adquiridas en el campo de juego para salir adelante, mientras busca respuestas en un entramado lleno de engaños.

Confrontando un pasado oculto

A medida que Hank queda atrapado en una vorágine de situaciones de alto riesgo, se da cuenta de que su habilidad para mantenerse un paso adelante es su única oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, cuanto más se involucra, más desata un pasado oculto que él mismo desconocía. El guion, derivado del libro homónimo de Charlie Huston, no solo le ofrece una dosis de adrenalina constante al espectador, sino que también desentraña secretos personales que amenazan con cambiarlo todo.

Con Atrapado robando, Darren Aronofsky confirma una vez más su maestría para explorar historias oscuras y complejas, combinando tensión, emoción y personajes profundamente humanos. La película no solo promete mantener al público al borde del asiento, sino que también ofrece una reflexión sobre las decisiones, el destino y cómo un acto aparentemente inocente puede desencadenar consecuencias inesperadas. Con la química de Austin Butler y Zoë Kravitz como eje, el filme se perfila como uno de los estrenos más esperados del año y una experiencia cinematográfica que desafía tanto la acción como la intriga psicológica.

Atrapado robando llega a los cines de Argentina el próximo 28 de agosto.

