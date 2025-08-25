Zoë Kravitz, conocida por sus papeles en The Batman y High Fidelity, está a punto de embarcarse en un nuevo proyecto cinematográfico que marcaría su segunda incursión como directora. Según fuentes cercanas al proyecto, la actriz se encontraría en negociaciones avanzadas para dirigir la nueva película de How to Save a Marriage, producida por su colega y amigo Robert Pattinson.

Aunque los detalles de la trama se mantienen en estricta confidencialidad, las expectativas en torno a este proyecto son altas debido al éxito previo de Kravitz detrás de la cámara y a la química que ya ha demostrado con Pattinson en la pantalla. Habiendo demostrado su talento en la dirección con su debut, Blink Twice, Kravitz asume ahora el desafío de una película cuyo atractivo no solo radica en su misteriosa trama, sino también en los nombres prominentes involucrados en su producción.

El éxito de su debut como directora con "Blink Twice"

La primera película dirigida por Zoë Kravitz, Blink Twice, fue un thriller que enfrentó a un grupo de personajes en una situación límite en una isla remota controlada por un multimillonario. Aunque el proceso de edición fue arduo, la cinta recibió críticas positivas que consolidaron su posición como una directora prometedora. La película no solo mostró su habilidad para narrar tensiones dramáticas, sino que también demostró su destreza para capturar la complejidad de las relaciones interpersonales en situaciones de confinamiento. Esta experiencia parece haber servido como trampolín para su nueva colaboración con Sony Pictures.

Los detalles y expectativas en torno a "How to Save a Marriage"

Aunque la trama exacta de How to Save a Marriage se mantiene bajo llave, las comparaciones con Blink Twice sugieren que también incluirá elementos de tensión y drama, aspectos por los cuales la directora ya es reconocida. Según comentarios de ejecutivos de Sony, la elección de Kravitz fue casi automática debido a su habilidad para manejar proyectos con un trasfondo psicológico denso y personajes complejos. La participación de Pattinson, un amigo y colaborador frecuente de Kravitz, también genera expectativas sobre el posible enfoque actoral y la dirección que podría tomar el filme. Pattinson, conocido por sus papeles en producciones tanto comerciales como artísticas, se mantiene en la producción junto a su socio Brighton McCloskey bajo la bandera de Icki Eneo Arlo.

El impacto del proyecto en Hollywood y su audiencia

El anuncio de How to Save a Marriage reafirma el creciente interés de la industria cinematográfica en proyectos que combinan talento emergente y nombres consolidados. Esta estrategia se ha planteado como una respuesta a los recientes desafíos que enfrentó la industria, como las huelgas de guionistas y actores. Por otro lado, el atractivo del proyecto no radica solo en la fama de sus colaboradores, sino también en la promesa de revitalizar un género que parece haber encontrado en Kravitz y Pattinson a la dupla ideal para explorarlo.

