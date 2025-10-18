El Torino, con gol del argentino Giovani Simeone, le ganó 1-0 al Napoli en el marco de la séptima fecha de la Serie A de Italia. En el estadio Olímpico de Turín, el equipo de Marco Baroni selló el primer triunfo de esta séptima fecha del certamen italiano donde el Napoli, de haber ganado al Torino, le hubiese arrebatado el liderazgo del torneo a la Roma.

El gol de la victoria para "Il Toro" lo marcó el argentino Giovanni Simeone, que llegó esta temporada al equipo tras estar tres años en el Napoli. El delantero formado en River abrió el marcador a los 32 minutos de juego.

En la medialuna del área napolitana y de espalda al arco, el escocés Che Adams intentó girar a su izquierda, pero fue interceptado por su compatriota Bily Gilmour que la terminó punteando y dejó mano a mano a Simeone con el arquero serbio Vanja Milinkovic-Savic.

El ex Banfield recortó en diagonal, dejó de lado a Giovani Di Lorenzo y a Milinkovic-Savic y, ya con el arco libre, definió para sellar la inexorable ´Ley del ex´.

Con este resultado, el equipo turinés toma aire en el inicio del certamen, alcanza los ocho puntos y escala a la decimotercera posición. Por su parte, los de Antonio Conte perdieron una gran oportunidad de arrebatarle el liderazgo a la Roma y se mantienen como escoltas con una unidad menos.

La jornada de sábado en el fútbol italiano inició con dos empates en cero entre Pisa y Hellas Verona en el estadio Romeo Anconetani, y Lecce y Sassuolo en Via de Mare.