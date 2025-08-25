La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió hasta el 4 de septiembre el plazo para que los operadores de comercio exterior soliciten la devolución de pagos a cuenta del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) referidos a operaciones de importación. La medida se formalizó a través de la Resolución General 5749/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial y el organismo explicó que la prórroga se adopta “en atención a solicitudes recibidas de diversos operadores de comercio exterior y con el objeto de facilitar la incorporación de los despachos de importación”. El régimen de devolución alcanza a las destinaciones de importación incluidas en el Registro de despachos de importación con pagos a cuenta no computados del Impuesto PAIS.
