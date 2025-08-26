Una mujer de 36 años ingresó con quemaduras por ácido al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y quedó internada para curaciones y observación de la evolución de las heridas. Según se indicó, sostuvo que hace unos veinte días su ex pareja "le arrojó" el producto en el marco de una discusión, y que la privó de su libertad. El relato agregaba que el fin de semana logró huir y que pudo llegar hasta la casa de un amigo que la acompañó a atenderse.

En ese contexto, quedó internada desde el domingo pasado, ya que se determinó que sufrió quemaduras en alrededor del 10 por ciento del cuerpo, en zonas "parcheadas" entre miembros superiores, inferiores y la espalda, según se indicó sobre el diagnóstico tras las primeras curaciones realizadas.

Al respecto, a directora del Heca, Andrea Becherucci, señaló en Canal 3 que la mujer se encuentra estable y que no corre riesgo de vida, aunque algunas de las quemaduras que presenta, por su profundidad y ante la cantidad de días sin atención médica -durante al menos dos semanas-, podrían presentar riesgo de infección e incluso llegar a requerir algún tipo de injerto.

El hecho forma parte de una investigación, por presunta privación ilegítima de la libertad y lesiones, en contexto de violencia de género.

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que se dio intervención a la Unidad de Flagrancia, en horas de la madrugada. "Se solicitaron tareas investigativas en relación a datos aportados por la mujer", indicaron. Y agregaron que "no se aportan datos fehacientes de identificación del posible agresor", por lo que "se indicaron medidas de investigación al respecto".

Por otro lado, si bien en la denuncia se indicó que el presunto agresor sería un empleado policial, desde el Ministerio de Seguridad lo descartaron, luego de una averiguación en la División Personal de la fuerza.

