El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió al cruce de la reunión de urgencia convocada por los diputados que integran la Comisión de Libertad de Expresión en la que invitaron a disertar a los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, a quienes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció como parte de una "operación ilegal". Además, la cautelar presentada por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, les impidió difundir nuevos audios a contramano del derecho de libertad de expresión sostenido en la Constitución.

Menem habló de "imprecisiones informativas" para aclarar que la reunión convocada este martes en la Cámara baja "no se trató de una reunión de comisión", escribió con letras mayúsculas para llamar la atención sobre ese punto e insistió con que fue algo "informal" sin citación reglamentaria ni soporte administrativo de la Dirección de Comisiones.

Efectivamente, como informó PáginaI12 y otros medios, la reunión fue convocada de urgencia por el vicepresidente de la comisión Christian Castillo (FIT) frente a la gravedad de las denuncias presentadas por el Ejecutivo contra los periodistas, algo que Menem decidió no comentar. Además, Menem tampoco mencionó por qué la convocatoria no surgió de la presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión.

¿Quién es la presidenta de esa comisión? La diputada salteña de La Libertad Avanza, María Emilia Orozco, quien ayer estaba de campaña en su provincia y que tiene varias denuncias públicas por maltratar e insultar a periodistas en su provincia, como también de tildar de "ensobrados" a quienes filtraron otros audios, los del concejal salteño Pablo López, que pedía favores sexuales a una militante libertaria.

"Entendemos la necesidad de cobrar protagonismo por parte de algunos actores que añoran antiguos privilegios que hoy no se pautan", apuntó Menem, en claro desvío del debate sobre libertad de expresión y sin mencionar la conocida pauta oficial a través de empresas públicas como YPF.