En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la visita del presidente Javier Milei a Junín, para encabezar un acto electoral, estuvo marcada por episodios de tensión: al enfrentamiento entre militantes libertarios y manifestantes opositores, en la previa del acto, se sumó la violenta y provocativa reacción del diputado y candidato libertario, José Luis Espert, quien se enfrentó a quienes lo abucheaban y los encaró con gestos provocativos.

Fue en las inmediaciones del Teatro San Carlos, donde se realizaba el acto libertario, donde se concentraron dos grupos separados apenas por una valla y un cordón policial: de un lado, simpatizantes libertarios que aguardaban para ingresar y apoyar al mandatario; del otro, organizaciones sociales, gremiales y políticas opositoras, con pancartas contra el ajuste y pidiendo la reactivación de la obra pública en la ciudad.

En ese contexto, la llegada de José Luis Espert y dirigentes de la LLA local caldeó los ánimos. Lejos de llevar calma, el diputado nacional protagonizó un cruce verbal y gestual con manifestantes ubicados a pocos metros.

Al grito de "Viva La Libertad Carajo", el economista se acercó a la valla donde estaba un grupo de personas que se pronunciaban en contra del Gobierno, lo cual desató una serie de gritos, insultos que obligaron a la policía a reforzar el vallado para impedir que la confrontación escalara.

Finalmente, Espert se retiró junto al grupo que lo acompañaba e ingresó en el teatro, para acompañar a Milei durante el acto.

La presencia del Presidente en la localidad bonaerense estaba prevista para el martes pasado, pero las condiciones climáticas impidieron que viajara para allí, reprogramando el acto para este lunes, en medio del escándalo que vive el Gobierno por las coimas en ANDIS.





Ante la noticia de la llegada del jefe de Estado, vecinos de la localidad del noroeste bonaerense colgaron pasacalles para reclamarle la reanudación de la obra del paso bajo nivel. La misma está paralizada desde diciembre de 2023, dejó a la ciudad partida en dos y provocó cierres de comercios.

También, reclamaron por el desfinanciamiento universitario que afecta a la Universidad Nacional del Noroeste Bonaerense, cuya sede central está en Junín.