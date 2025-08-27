Naim es el proyecto solista del compositor, pianista y cantante, Naim Yapur. Estrenó su primer disco, "Viaje al otro lado", con inspiraciones en las músicas de raíz en el género canción. Lo acompañan Lujan Moschen en bajo, Joaquin Sabella y Lucas Krieger en guitarra, Martina Aguilar en saxo y Agustín Colombo, en batería (A las 20.30, en Beatmemo.)
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.