Naim es el proyecto solista del compositor, pianista y cantante, Naim Yapur. Estrenó su primer disco, "Viaje al otro lado", con inspiraciones en las músicas de raíz en el género canción. Lo acompañan Lujan Moschen en bajo, Joaquin Sabella y Lucas Krieger en guitarra, Martina Aguilar en saxo y Agustín Colombo, en batería (A las 20.30, en Beatmemo.)