El Ministerio de Economía renovó el 91 por ciento de los vencimientos de deuda en pesos de esta semana y dejó liberados unos 620.000 millones de pesos en el mercado. La colocación de deuda se hizo en un clima de alta volatilidad e incertidumbre luego del golpe de efecto que generó la elección del domingo pasado en los mercados.

En cuanto al costo de financiamiento, la licitación arrojó resultados similares a los de fines de agosto. La Lecap más corta, con vencimiento el 31 de octubre, cortó con una tasa mensual del 3,97 por ciento (59 por ciento anual), muy por encima de la inflación actual. En este instrumento se concentró la mayor parte del interés: 3,6 billones de pesos. Para la Lecap del 10 de noviembre, la tasa fue del 3,99 por ciento y se adjudicaron 1,34 billones de pesos. La Lecap de enero, por su parte, quedó con una tasa del 3,94 por ciento mensual.

La Secretaría de Finanzas, que conduce Pablo Quirno, informó que en la operación se adjudicaron 6,63 billones de pesos, sobre vencimientos por 7,25 billones. El menú incluyó Lecaps, bonos atados a la tasa de interés de plazos fijos mayoristas, instrumentos indexados por inflación y otros vinculados al tipo de cambio. Estos últimos, sin embargo, fueron declarados desiertos.

El resultado le permitió al equipo económico renovar una porción importante sin necesidad de aplicar medidas como el aumento de encajes bancarios, una estrategia que había sido utilizada en licitaciones anteriores para forzar la renovación de los títulos del Tesoro en manos de los bancos. Sin embargo, en el mercado especulan que hubo llamados y pedido de favores del Tesoro.

Como parte de la estrategia previa a la colocación, el Gobierno concretó el lunes un canje con el Banco Central, que tenía en cartera una parte de los títulos que vencían esta semana. A cambio, el Tesoro entregó una canasta con tres Lecaps: 20 por ciento con vencimiento en noviembre, 40 por ciento en enero y el restante 40 por ciento en febrero. Esta maniobra redujo en casi 10 billones de pesos la carga de vencimientos que debía afrontar Finanzas esta semana.

Desde el equipo de research de Puente explicaron que la licitación salió dentro del rango esperado. “Preveíamos que el rollover no sería completo, por el faltante de liquidez, pero estuvo cerca. El Tesoro tuvo que pagar un premio considerable para lograrlo. La pregunta es si dejará esos pesos en la plaza o si los absorberá, como en otras licitaciones”, indicaron.



Una posibilidad para esterilizar ese excedente es a través de los pases pasivos del BCRA. En los días previos a la licitación, la autoridad monetaria convalidó bajas en la tasa de interés para estas operaciones, lo que sirvió como referencia para que otras tasas del sistema –como las cauciones bursátiles– también cedieran y ayudaran a contener la presión.

Desde Puente también remarcaron que “bancos e inversores no regulados siguen demandando la parte corta de la curva a tasa fija, sin querer extender duraciones en instrumentos CER o letras con tasa Tamar. Era esperable la baja demanda de bonos dólar linked, porque el mercado de futuros ofrece mejores coberturas”.

En el mercado ratificaron que el gobierno tuvo que dar nuevos premios en tasa de interés para conseguir mayor participación. “El nivel de rollover tuvo tasas que ofrecieron un premio respecto de lo que se venía viendo en el mercado", se indicó. Para agregar que "los mismos títulos cotizan en el mercado secundario a tasas efectivas mensuales del 3,6 ó 3,7 por ciento, y en la licitación se pagó casi 3,9 o 4 por ciento, lo que representa una ventaja para quienes ingresaron”, dijo.