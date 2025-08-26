El Gobierno de Javier Milei respondió con más de 400 despidos encubiertos el logro de diversos organismos, entre ellos y como pieza central el INTA, a la intentona desreguladora e hizo un pase masivo de "trabajadores a disponibilidad".



Entrevistado por la 750, Sebastian Fajardo, delegado de ATE en el INTA, contó que él mismo es uno de los más de 300 trabajadores afectados en su organismo y aseguró que se trata de un proceso de castigo y vaciamiento.

“Estoy en el pase a disponibilidad. Sucede que a pesar de tener una cautelar a nivel judicial favorable a nosotros, salió la semana pasada. Y con haber el jueves logrado la sanción definitiva de rechazo al decreto que presentó el Presidente el 8 de julio, el último día de facultades delegadas”, comenzó señalando.

Y añadió: “A las pocas horas de que el senado dio la sanción, a la hora y media, desde el ministerio de Economía sacaron el listado de pase a disponibilidad de más de 300 trabajadores”.

En este contexto, Fajardo advirtió: “Los que pasamos a disponibilidad estamos en el privilegio de estar en el listado, pero no hay muchos compañeros de planta transitoria y becarios”.

Qué significa el pase a disponibilidad

Ante la pregunta sobre el significado del pase a disponibilidad, Fajardo explicó que significa que “en cualquier momento” lo pueden despedir.

“Es una figura donde entrás en un limbo, en una bolsa del Estado nacional, donde hay otros compañeros y dependen de la antigüedad que tengan te pueden dar como máximo 12 meses donde tenés que ver vos si algún otro organismo te acepta o te tenes que dar por despedido”, explicó.

Es decir, para el delegado de ATE, “son, directamente, despidos”. “Porque cobras el 50 por ciento de tu salario y te tenés que arreglar para que el Estado nacional te tome y la responsabilidad pasa a ser tuya”, afirmó.

Qué dice la normativa

Esta figura fue incluída a través de la resolución del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado en la que se aprobó nuevo Régimen de Personal en Situación de Disponibilidad para los trabajadores de planta del Estado Nacional.

“A partir de su pase a disponibilidad el trabajador quedará eximido de concurrir a prestar servicios. Sin perjuicio de ello, deberá estar disponible durante su horario laboral y concurrir a toda convocatoria que la Autoridad de Aplicación curse al correo electrónico institucional y/o el domicilio electrónico oportunamente constituido u otro medio de notificación válido”, sostiene la normativa.

Tras lo que aclara que, en el caso de que el trabajador comience a trabajar en el sector privado quedará exento de estar disponible y asistir a la concurrencias solicitadas.

Y añade: “Si como resultado de la prestación transitoria del cargo la jurisdicción u organismo considerase que el trabajador es apto para el desempeño del mismo, se tramitará su traslado, a partir de la cual el trabajador deja de integrar el registro de personal en situación de disponibilidad”.