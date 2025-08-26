River volvió a empatar, encima sobre la hora, y Marcelo Gallardo se fue muy caliente del estadio de Lanús, tanto que optó por suspender la conferencia de prensa post partido. Y eso que su equipo quedó en la cima de la Zona B del Torneo Clausura.

Al Muñeco se lo vio molesto durante el partido y ante una pérdida de Juan Fernando Quintero en el cuarto minuto del descuento, no pudo disimular: se dio vuelta y le "puso el cuerpo" a Matías Biscay, como para mostrar lo que debería haber hecho el colombiano para proteger la posición. Fue apenas un empujoncito, aunque algunos interpretaron un desquite con su ayudante, cosa que no fue tal. Segundos después vino el gol de Rodrigo Castillo.

El 1 a 1 agónico del Granate significó el cuarto empate de River en los últimos cinco partidos, un resultado que se ha repetido sobremanera durante el segundo ciclo de Gallardo en Núñez: de 62 encuentros, 28 fueron igualdades, 28 victorias y apenas 6 derrotas. Para seguir en esa sintonía, desde el tan recordado como escandaloso 1 a 1 con Platense en el Monumental por cuartos de final del Apertura, el Millonario empató 8 de 14 encuentros.

El clima en River no es el mejor luego del escueto triunfo por penales en la Copa Libertadores ante un rival supuestamente más débil como Libertad de Asunción. Para colmo, en cuartos se viene Palmeiras, el equipo de mejor andar en lo que va de Copa (miércoles 17 de septiembre en Núñez y miércoles 24 en San Pablo).

Por caso, mientras a River se le escapaban dos puntos en la última jugada del partido contra Lanús, Libertad perdía 4-0 como local ante Guaraní por el campeonato paraguayo (está 6º de 12) mientras que Palmeiras goleaba 3-0 a Sport Recife en el Brasileirao (2º de 20) con un doblete del entonado José López, convocado recientemente por Lionel Scaloni a la Selección Argentina.

El choque en la Fortaleza también significó un partido más sin convertir para el colombiano Miguel Borja, quien apenas arrancada la historia se perdió una oportunidad llamativa y luego fue reemplazado en el entretiempo. El nueva lleva ocho encuentros seguidos sin goles y en lo que va de año suma siete gritos (uno de penal) en 37 apariciones.

River tendrá acción por duplicado antes del parate por Eliminatorias, aunque ante rivales de muy mal presente. Este jueves a las 21:15 en el Malvinas Argentinas de Mendoza, jugará octavos de final de la Copa Argentina contra Unión, elenco que ganó dos de sus últimos 16 partidos (ocho empates, seis derrotas). Mientras que el domingo a las 19:15 será local de San Martín de San Juan por el Clausura. El Santo, comprometidísimo con el descenso, no triunfó como visitante desde su vuelta a Primera: cuatro empates y seis derrotas, con apenas dos goles convertidos.