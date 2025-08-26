La Cámara de Diputados reactiva el funcionamiento de la Comisión Investigadora del caso $Libra, a partir de la designación de miembros de la oposición como autoridades a cargo de ese organismo. Según lo previsto, será nombrada como presidenta la diputada Sabrina Selva, que responde al massismo dentro de Unión por la Patria (UxP).

La designación fue posible luego de que la oposición aprobara la semana pasada una resolución que le allana el camino para hacerse de la presidencia y normalizar el funcionamiento de esa comisión, largamente trabado por La Libertad Avanza (LLA).

Es que al crearse la comisión, la conformación quedó con 14 integrantes de la oposición y 14 del oficialismo y aliados, razón por la cual fue imposible designar un presidente.

No obstante, durante ese tiempo fue posible desarrollar algunas actividades, como el diálogo con periodistas y especialistas en cripto. Sin embargo, el cuerpo no pudo funcionar operativamente para cumplir el propósito establecido en la ley que le dio origen que es investigar y elaborar informes en base a esas pesquisas.

Para la oposición, eso se debió a la obstrucción sistemática que aplicó el mileísmo durante meses. Para el oficialismo, la comisión habría quedado caduca por haberse cumplido el plazo de tres meses que tenía para presentar los resultados de la investigación.

Luego de que quedara despejado el camino de la designación de autoridades, esta tarde también se establecerá un calendario de trabajo que finalizará el 10 de noviembre, la fecha tope fijada por el proyecto de resolución aprobado el miércoles pasado.

El affaire de la mega estafa con la $Libra intenta demostrar la responsabilidad política directa del presidente Javier Milei por promocionar la cripto a través de la cual se estafó a un centanar de inversores de todo el mundo en cifras millonarias. También se buscará determinar el rol de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en esa maniobra fraudulenta.