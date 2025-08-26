Tras largos días de silencio, el presidente Javier Milei hizo por primera referencia vez al escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que salpica a funcionarios de su Gobierno, aunque lo hizo de una manera indirecta, compartiendo un comunicado de Suizo Argentina, la droguería acusada de pagar coimas a Karina Milei.

"Desde hace más de 100 años Suizo Argentina desarrolla sus actividades de forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresaria y de conformidad con un estricto Código de Ética implementado para reforzar los valores fundacionales que dieron origen a la firma y en concordancia a nuestra histórica visión de compromiso con el país", comienza el comunicado de la droguería que republicó el mandatario en sus historias de Instagram.

Luego, la empresa asegura en el texto que "en todo momento y, en particular frente a las circunstancias que son de público conocimiento", es decir las acusaciones de corrupción que surgen de los audios atribuidos al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, las autoridades de la compañía se encuentran "a disposición" para "esclarecer los hechos".





"La empresa, sus directivos y accionistas se encuentran a derecho y a plena disposición de los organismos de contralor, así como de cualquier poder del Estado, a fin de brindar toda la información de utilidad que permita esclarecer los hechos bajo investigación, en el pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes", dice el comunicado.

Sobre el final del texto, la empresa aclara que más allá del escándalo que la tiene como protagonista "continúa diariamente con la actividad de comercialización y distribución de especialidades medicinales, productos médicos, artículos de perfumería, e insumos hospitalarios, con la misma vocación de nuestros equipos profesionales de excelencia y en estricto cumplimiento y custodia de las normas que protegen nuestra integridad, como así también la de los más de 10.000 farmacias, hospitales, clínicas, sanatorios, centros de salud, proveedores y miembros de la cadena de valor de la salud y el bienestar de los argentinos".