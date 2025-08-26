Claudia Villafañe sufrió heridas leves este martes, al chocar su auto contra otro vehículo en Avenida Udaondo y el Puente Labruna, cerca del estadio de River Plate. La persona que iba en el otro rodado, en tanto, resultó ilesa.

Según indicó el parte policial, antes de impactar contra el otro auto la exesposa de Diego Maradona habría efectuado un giro en U en un sector no permitido.

Al ser asistida por SAME, Villafañe pidió que no la trasladaran a un centro de salud, ya que prefería irse por sus propios medios, informaron las fuentes policiales.

“Respecto a la parte damnificada, se encuentra ilesa. En relación con la imputada, (Villafañe) presentó una lesión leve cortante en la altura de la cabeza, sin revestir gravedad, por lo que concurrió por sus propios medios a un centro de salud cercano”, dice el informe.

Luego, Villafañe contó sobre el incidente que: “Estoy bien. Fue un choque, nada más”.

Ernesto Arriaga, de la Asociación de Periodistas de Tránsito y Transporte de Argentina, explicó sobre el accidente: “Cuando dobla en U, es infracción de primer grado. Y cuando vos doblás en U, es muy difícil ver los 360 grados. Ella dobló y chocó al auto, y me informó el médico que la asistió, recién lo llamé, que tiene un golpe en el cráneo con un corte leve”.

“El SAME, muy prudente, intentó trasladarla hasta el hospital correspondiente, pero finalmente ella fue a una clínica, porque un golpe en la cabeza puede tener cualquier consecuencia”, señaló Arriaga.