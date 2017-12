Los abogados del ex ministro Julio De Vido difundieron un comunicado a raíz de la publicación de versiones sobre la cena navideña en el penal de Marcos Paz. “Lejos de recibir un trato diferencial, los ciudadanos privados de su libertad en dicho penal concurrieron de manera colectiva a la cena de navidad organizada por las autoridades correspondientes, dentro de los límites impuestos por la propia normativa que rige el complejo penitenciario. No hay ningún trato preferencial para el Sr. Julio De Vido, ni la comida fue organizada por su persona, como ciertos medios han intentado tendenciosamente sostener a efectos de instalar una realidad inexistente y pretendiendo ocultar otras realidades más concretas, ciertas y penosas del país”. Señalaron además que el escándalo es que “una veintena de ex funcionarios del anterior gobierno se encuentran detenidos preventivamente sin condena y sin fundamentos”.