El colectivo "Argentina con Cristina" realizará el próximo domingo 31 de agosto en el barrio porteño de La Boca un nuevo festival “por la libertad y la democracia” en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández Kirchner.

Se trata del segundo encuentro militante bajo la consigna “Cristina Libre” que realiza el colectivo desde que la exmandataria quedó detenida con prisión domiciliaria por la Causa Vialidad en su departamento de Constitución, ubicado en San José 111.

“La alegría también es un acto político. Contra el ataque a la cultura, la educación y los derechos de nuestro pueblo, nos organizamos festejando y haciendo lo que más nos gusta”, indicó la organización.

El evento se realizará este domingo 31 de agosto entre las 14 y las 19 horas en Agustín R. Caffarena 72, en las inmediaciones de la Plaza de la Usina, en el barrio porteño de La Boca, con entrada libre y gratuita.

Entre otras actividades, habrá bandas en vivo, feria, talleres abiertos para infancias y adultos, mesas gráficas y diversas perfomances.

El anterior acto que realizó el colectivo "Argentina con Cristina" tuvo lugar el 20 de junio pasado. La actividad prevista para esa fecha era un banderazo frente al departamento de Constitución donde CFK cumple domiciliaria, pero ese mismo día la exmandataria pidió a la militancia que traslade la actividad a Parque Lezama, luego de denunciar un operativo "sin orden policial" en la puerta de su domicilio, al que consideró una “provocación” por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Tenía muchísimas ganas de verlos y saludarlos por la fuerza que me dan. Pero lo mejor y más inteligente es que redireccionen el banderazo que habían organizado y vayan al auditorio de Parque Lezama”, dijo entonces la expresidenta.