Mariano Zitto, el fiscal de la causa que investiga los gravísimos incidentes registrados antes, durante y después del partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, reveló que en el expediente "tenemos algunos casos de tentativa de homicidio. Con lo visto, agradezco que no haya habido ningún fallecido. En lo inmediato son estas carátulas".
En declaraciones a la radio 103.1, Zitto dijo que notó una cierta falta de prevención en el operativo de seguridad montado en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. "A partir de eso hubo una escalada. La parcialidad chilena ya había roto las cámaras, las escaleras, el buffet. Eso debería haber dado una alerta para el espectáculo deportivo antes de que comience", comentó el funcionario judicial.
En la misma línea, Zitto agregó: "Hemos recibido centenares de videos de distintas redes que hablan de una situación que se desbordó y que sin lugar a dudas podría haber sido peor". En cuanto a las medidas que se tomarán, el fiscal eligió la cautela: "No hay un plazo cierto, ojalá fuera algo inmediato pero lleva tiempo. Si hubiesen autores intelectuales, yo no tengo ninguna duda que tendrán que responder como los autores materiales. La idea es llegar a todos los que podamos tener".