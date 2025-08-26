La Cancillería argentina anunció este martes otro paso en el alineamiento con la política de seguridad norteamerciana al incorporar a la organización "Cártel de los Soles" al al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia. La decisión se toma una semana después de la visita de tres días del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, a la Argentina. El Gobierno de Donald Trump acusa al presidente de Venezuela Nicolás Maduro y a su ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, de ser los líderes de la organización.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Gerardo Werthein, anunció la incorporación del "Cártel de los Soles" como grupo de terrorista como parte de "los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento" y aseguró que "se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales".

La inscripción de este cártel a la RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas y protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos, según explicó al Cancillería.

Según informaron la CNN y otros medios estadounidenses, el gobierno de Trump habría empezado a desplegar a 4 mil agentes, principalmente infantes de Marina, en las aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico.

El pasado 8 de agosto, el magnate republicano había anunciado que iba a emplear a las Fuerzas Armadas contra carteles extranjeros. Al mismo tiempo, aumentó la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro a 50 millones de dólares: en concreto, Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por el mandatario y por funcionarios y militares de alto rango del gobierno venezolano, una acusación que rechaza el chavismo.