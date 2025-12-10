Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Un misterio sin respuesta
Jubilados desaparecidos en Chubut: el Gobierno ofreció una recompensa por datos que permitan hallarlos
Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder fueron vistos por última vez el 11 de octubre.
10 de diciembre de 2025 - 13:54
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Los jubilados que desaparecieron cuando se dirigían desde Comodoro Rivadavia a Camarones.
(Redes Sociales)
Temas en esta nota:
Chubut
Jubilados
Personas desaparecidas
El País
La mira en el Presupuesto y las reformas regresivas
Javier Milei en Oslo, mientras empieza el período de sesiones extraordinarias en el Congreso
Movilización al Congreso
Sigue la lucha del Garrahan y el colectivo de discapacidad
La oposición alertó sobre el riesgo del proyecto que impulsa Javier Milei
El Gobierno apurado por quitar derechos laborales
Por
Paula Marussich
Adjudicación de Secretarías y agencias
El jueguito de Adorni
Economía
Subas correspondientes a noviembre y diciembre.
Aumento para empleadas domésticas
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 10 de diciembre de 2025
Se derrumbó 2,9 por ciento interanual en octubre
La industria nacional en el pozo
Penas de prisión para reprimir el gasto público
Un torniquete al gasto público
Por
Juan Garriga
Sociedad
Un misterio sin respuesta
Jubilados desaparecidos en Chubut: el Gobierno ofreció una recompensa por datos que permitan hallarlos
¿Llueve en la Ciudad?
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de diciembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 10 de diciembre
Logró desplazar a otro amigo del Presidente, el Grupo IRSA
Costantini sigue sumando tierras
Por
Santiago Brunetto
Deportes
La degradación que va desde Alfredo Di Stéfano hasta Lamine Yamal
El fútbol como excusa para pensar la vida
Por
Gustavo Grazioli
El aplazamiento se debió a “cuestiones de agenda” de Chiqui Tapia
AFA postergó por un día el sorteo de la Liga Profesional
Este miércoles en el Cilindro de Avellaneda con entrada libre y gratuita
Racing vs. Belgrano, por la primera final del Femenino
Afectado por la final del Clausura entre Racing y Estudiantes
River se aleja de la segunda edición del Mundial de Clubes