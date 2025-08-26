El número total de escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registró en julio un aumento del 34,5% con respecto al mismo mes del año pasado, según datos brindados por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Es así que la compraventa del séptimo mes del año se posiciona como el tercer mejor julio de la historia, quedando por detrás de 1998 que registró 7.278 escrituras y el segundo mejor que fue el de 2008 con 6.858. La mejora viene de la mano de las hipotecas, que alcanzaron las 1.393 formalizadas, un crecimiento del 519,1% respecto a julio del año pasado. Durante este 2025 las escrituras totalizaron 8.003. Según el presidente del Colegio de Escribanos, Jorge De Bártolo, el incremento al crédito “sigue empujando el nivel de actividad”.
