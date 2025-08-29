El intendente Julio Alak presentó este viernes el estudio de una consultora que marcó que la Municipalidad de La Plata alcanzó la mejor calificación del país en materia de administración financiera, al tiempo que ligó ese reconocimiento a la solidez financiera con las acciones que llevó adelante la comuna para ordenar el espacio público, por ejemplo, reorganizando la venta ilegal en los parques y plazas. Asimismo, dijo que podría pedir un crédito con el fin de continuar con obras en la capital bonaerense.

Tal como indicó el secretario de Economía y Hacienda local, Marcelo Giampaoli, en la presentación que se llevó adelante en el palacio municipal de calle 12, el estudio lo llevó adelante la consultora Fix S.A., que está afiliada a Fitch Ratings, una de las entidades más prestigiosas en el análisis de riesgo crediticio a nivel global.

En su intervención, Alak agradeció a los concejales de todas las fuerzas que “han votado por unanimidad nuestras Ley ases, pero en fetas” en referencia a las normativas de ordenamiento urbano. “Estamos felices porque además de poder hacer obra pública con recursos propios, más allá de que la provincia hace obras importantes y por eso agradecemos al gobernador, La Plata es el municipio de la provincia que más invierte en obras y el que tiene la mejor calificación de Argentina ordenando cuentas, bajando gastos improductivos”, dijo Alak.

Acto seguido, valoró que, en la Constitución de 1853, Juan Bautista Alberdi instaló la idea del “orden público” y sostuvo que es “algo que muchas veces se asocia a un concepto de derecha represora y eso no es así, el orden es indispensable para la familia, el conocimiento, el trabajo”. Por eso, el intendente aseveró que “no puede ser que todo sea orden y el Estado un desorden”, hecho que ligó a la proliferación de vendedores en la vía pública en el centro de La Plata, lo que calificó como “una locura”.

“Desde el primer momento nos preocupamos en llevar adelante un programa de orden general en la ciudad y, obviamente, en el municipio. Llevamos adelante el plan de ordenamiento territorial y avanzamos con el ordenamiento del espacio público, que estaba absolutamente intrusado y ocupado por sectores que ejercían el comercio de forma ilegal”, dijo el intendente en contacto con la prensa.

Valoró que “en paralelo también se lleva adelante un plan de ordenamiento de las cuentas públicas” y por eso “el primer paso fue ver quiénes trabajaban y quiénes no acá”, lo que derivó en la puesta en marcha de un sistema de lectura digital, lo que arrojó que unas 6 mil personas no iban a trabajar.

“Pasamos de ser un municipio que, en transparencia, estaba calificado en cero por el ente nacional que califica a las a las administraciones subnacionales, y pasamos a cien, que es la máxima calificación. Eso es un producto de haber tenido una auditoría interna con profesionales muy experimentados que pasaron por la Auditoría General de la Nación de su trayectoria y que son de los mejores del país, creo que no debe haber auditoría más sólida a nivel nacional”, sumó.

Consultado sobre la posibilidad de acceder a un crédito desde la comuna, el intendente platense señaló que en su equipo no son "muy devotos de tomar deuda". "La verdad es que con los recursos propios podemos funcionar; hay que tomar deuda no para pagar gasto corriente, sino para hacer obras concretas”, aclaró.

“Si eventualmente necesitamos, por ejemplo, desarrollar un parque industrial tecnológico que a la ciudad le hace falta, porque el 26 por ciento del PBI de la ciudad es del desarrollo de software y tecnología, podría verse la posibilidad de tomar una deuda para hacerlo”, marcó.

Cómo alcanzó La Plata el mayor índice de transparencia

Tal dio cuenta el funcionario Giampaoli, que está a cargo de las arcas municipales, el cambio en los índices desde que el actual jefe comunal asumió las riendas de la comuna en diciembre de 2023 a esta parte responde a una serie de medidas como, fundamentalmente, la reducción de la planta de trabajadores municipales. “Hubo una significativa recomposición de la planta de personal municipal, reduciéndola cerca del 50 por ciento por anteriores contrataciones poco transparentes”, dijo.

“Esta disminución de la masa salarial permitió otorgar mejores paritarias en 2024; en concomitancia del Ejecutivo municipal llevó a cabo una readecuación de alícuotas de Seguridad e higiene, que se encontraban desactualizada en conjunto con otras reformas que permitieron mejorar su eficiencia recaudatoria”, enumeró en el segundo lugar.

El tercer punto se relaciona con haber firmado un convenio con la Provincia de Buenos Aires para el cobro de la deuda de la tasa de capitalidad, que tenía un atraso de más de 10 años y que le aportó a las arcas comunales. Con esto, el municipio está terminando de cobrar este año 12.435 millones de pesos que estaban en instancia de apremio de la Provincia.

El cuarto punto tiene que ver con “la buena posición de liquidez de la municipalidad” dado que “las disponibilidades crecieron un 27 por ciento en el año 2024 y es explicado por la importante generación de ahorro operativo en el ejercicio fiscal, lo que permitió la financiación de un amplio plan de ejecución de obra pública y para seguir trabajando en pos del objetivo dice la sostenibilidad mediano plazo”.

Asimismo, calificó como elemento “central” la autonomía financiera municipal, esto es que crecieron los recursos propios respecto de los transferidos de la provincia de Buenos Aires. En 2023, el cierre del ejercicio la autonomía financiera del Municipio era del 46 por ciento, pasando a un 53 por ciento en 2024, siendo la perspectiva del año en curso llegar al 59 por ciento.

“Esta situación en un contexto de restricciones de transferencias de recursos, la menor actividad económica en el Estado Nacional hace que los recursos coparticipables federales crezcan menos que la inflación; una delicada situación en la provincia nos repercute en coparticipación y otros fondos transferidos al municipio, entonces debemos ser lo más eficientes posibles en la obtención de recursos tributarios municipales y en eso estamos trabajando fuertemente en eso”, cerró.