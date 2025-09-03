Este miércoles Green Day vuelve a tocar en Buenos Aires. La banda que redefinió el punk para las masas se presenta en el estadio de Huracán, con un show que promete ser tanto una celebración de su historia como una explosión de presente.

Green Day parece una de esas bandas detenidas en el tiempo: los mismos tres integrantes, clásicos inoxidables y una energia y juventud eternas.

Billie Joe Armstrong tiene 53 años. En 1987 fundó, junto al bajista Mike Dirnt, uno de los sonidos punk-pop mas influyentes de los 90. Completa el trío con Tré Cool en la batería.

Casi cuatro décadas después, emprendieron un nuevo tour de la mano de su último disco, Saviors. La de este miércoles por la noche será la quinta presentación en nuestro país.

Shows en diferentes escenarios

El del estadio Tomás Adolfo Ducó será un lugar de estreno para el trío de California, que visitó Argentina por primera en 1998.

El escenario elegido para el debut en suelo nacional fue el Parque Sarmiento, el predio ubicado en Saavedra. En ese momento giraban con el Nimrod World Tour, la presentación de su quinto disco.

Hubo que esperar 12 años para su regreso, con un show en Costanera Sur, dentro del Pepsi Music 2010. Ese recital duró mas de tres horas y es uno de los mas recordados por sus fans.

En 2017 Green Day hizo su primer estadio en territorio argentino: la cita fue en Vélez, con el Revolution Radio Tour. Cinco años después, en 2022, regresaron a Liniers junto a Billy Idol como telonero. Hoy será su primer Huracán y todavía quedan entradas disponibles.

Precios y horarios

Las entradas cuestan $90.000 cabecera, $185.000 campo y $230.000 la platea preferencial.

Habrá venta presencial, con el codiciado ticket en papel, en las boleterías del estadio. La compra será solo con tarjetas y no a través de billeteras virtuales.

La apertura de puertas será a las 16 y habrá dos bandas soporte.

2 Minutos, como representante nacional, abrirá la tarde a las 18.30. Mientras que los londineses Bad Nerves subirán a escena desde las 19.30.

Green Day comenzará a las 21hs y se espera un show de dos horas.

Para una salida más ordenada, la linea H del subte tendrá horario extendido hasta 1am.

Saviors es el décimocuarto disco de la historia de una banda que mantiene su espíritu intacto. Y que siempre es esperada y bienvenida por el público argentino.