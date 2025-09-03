El diputado nacional por Encuentro Federal Esteban Paulón analizó el impacto del escándalo de corrupción que atraviesa al Gobierno nacional y lo vinculó con la delicada situación social y económica que vive el país.

“Una locura todo. Me parece que hay un nivel de descomposición, de falta de información, de torpeza política en un momento en donde el plan económico macro empieza a mostrar una fatiga que ya muestra hace rato el plan económico micro”, expresó en diálogo con la 750.

Paulón remarcó que las familias “hace muchos meses vienen muy mal” y que “no llegan a fin de mes”. En ese marco, señaló que a la precarización laboral y la falta de empleo se le suma “un golpe al relato” del oficialismo.

“El Gobierno decía que ese esfuerzo que hizo la sociedad argentina en estos 18 meses tenía como objetivo poder llegar a un país en el que luchemos contra la casta, y resulta que en las áreas más sensibles, donde más se necesita el rol del Estado, este Gobierno metía la mano para financiar todo el esquema de financiamiento ilegal, personal y político de Karina Milei, que es indivisible de Javier”, sostuvo.

El legislador advirtió que lo más grave no es solo la corrupción, sino la ausencia de respuestas oficiales: “El Gobierno no da explicaciones y se extiende como una mancha de aceite esta percepción general de que efectivamente es un Gobierno corrupto y de que ni siquiera les da la cara para hacer una cadena o una conferencia de prensa para decir ‘no robamos’. Eso pone al Gobierno en una situación de enorme debilidad”.

Por último, Paulón destacó que “el primer afectado es la gente de a pie” y reclamó un cambio de rumbo. “La crisis y la debilidad es del Gobierno y lo que hay que preservar es que esto se ordene en otro sentido y cambie el rumbo, porque si no desencadena en un socavón de pobreza”, concluyó.