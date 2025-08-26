El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó este martes que 34 militares fueron secuestrados durante una operación en la que fueron abatidos al menos 11 guerrilleros, entre ellos un cabecilla de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en el departamento del Guaviare, ubicado en centro-sur del territorio.

Los combates ocurrieron en un punto llamado Nueva York, que hace parte de la zona rural de El Retorno, Guaviare, donde también se produjo la retención de los militares, que Sánchez calificó como "una acción ilegal y delictiva" por parte de civiles que alegan que buscan un corredor humanitario sobre el que no dio detalles.

"Esto es un secuestro, va contra la voluntad de los soldados. Hemos hecho un llamado a la Defensoría del Pueblo y a la ONU para que se exija su liberación inmediata", señaló el ministro en una rueda de prensa tras reunirse con el procurador general, Gregorio Eljach, y otras autoridades para analizar la seguridad de los candidatos para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

El secuestro se produjo en la misma zona rural donde el domingo pasado fue abatido Willinton Vanegas Leyva, alias Dumar o Chito, uno de los principales jefes del Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las FARC, como parte de una operación contra esa guerrilla liderada por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco. Según dijo el ministro, Leyva era el "cabecilla principal de la facción Martín Villa" de las disidencias del EMC.

Civiles involucrados

El comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, explicó por su parte que el secuestro se produjo después de otros combates en la misma zona en los que fueron abatidos otros 10 guerrilleros. "Dando continuidad a las operaciones militares (...) que se iniciaron el pasado domingo 24 de agosto, tropas de las Fuerzas Militares sostuvieron combates con integrantes del autodenominado Bloque Móvil Martín Villa, perteneciente a las disidencias de las FARC", indicó el almirante en la red social X.

"Como resultado de dichos combates se obtuvo la muerte en desarrollo de operaciones militares de otros 10 presuntos integrantes de esta estructura y cuando la tropa se disponía a retirarse del lugar, esta fue impedida por la comunidad, no permitiendo la extracción de alrededor de 30 de nuestros uniformados", detalló Cubides. "Desde el momento en que se tuvo conocimiento de dicha situación, se realizan coordinaciones con la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Misión de la ONU en Colombia para que de manera pacífica las comunidades permitan la movilidad de las tropas", señaló el almirante.

Doble atentado

El secuestro de los militares se produjo días después de que una veintena de personas murieran en ataques atribuidos a disidencias de las FARC, uno contra un helicóptero de la policia que participaba en la erradicación de cultivos de coca en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, y un atentado con explosivos en las inmediaciones de una base aérea de la ciudad colombiana de Cali.

Tras esos atentados el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo a la ciudadanía que declarará como organizaciones terroristas a las dos disidencias implicadas en los dos ataques, así como al Clan del Golfo, el mayor cartel productor de cocaína. Desde que llegó al poder en 2022, el primer mandatario de izquierda en la historia del país intenta negociar con todos los grupos armados pero la mayoría de los procesos están en un punto muerto. Sólo avanzan las negociaciones con el Clan del Golfo en Qatar, luego de varios intentos fallidos, que iniciaron en 2023. También hay conversaciones con una pequeña escisión de la guerrilla ELN.