El Movimiento Derecho al Futuro CABA y la Asociación Madres de Plaza de Mayo lanzarán un Concurso de Fotografía, denominado “Pablo Grillo”, en homenaje al fotorreportero baleado gravemente durante una represión policial frente al Congreso, que continúa en recuperación.



De acuerdo a la información aportada por los organizadores, la iniciativa propone que las obras participantes visibilicen las múltiples dimensiones vinculadas a los derechos de las personas mayores.





Precisamente, la convocatoria coincide con el décimo aniversario de la adopción de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Tal es así que, tiene como objetivos:

● Desnaturalizar las múltiples formas de violencia que afectan a las personas mayores, incluyendo maltrato físico y simbólico, exclusión social, discriminación por edad, invisibilización cotidiana y violencia política.

● Visibilizar a las personas mayores como sujetos activos, dignos, con derechos y protagonistas de la vida en sociedad, superando estereotipos de pasividad o dependencia.

● Difundir la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, promoviendo su conocimiento, apropiación y exigibilidad.

¿Cómo participar?

Podrán participar todas las personas mayores de 13 años, con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de las bases del concurso se precisa que se establecerán dos categorías: Aficionados/as (Amateur) y Profesionales. Cada categoría contará con un jurado común y premiaciones diferenciadas.

Los interesados deberán completar el formulario y enviar dos fotografías al correo electrónico [email protected], entre el 27 de agosto y el 19 de septiembre.

Es preciso destacar que el lanzamiento oficial del "Concurso de Fotografía Pablo Grillo" será este miércoles, a las 16.30, en la Asociación Madres de Plaza de Mayo (Hipólito Yrigoyen 1584).

Seguí leyendo: