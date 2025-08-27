La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza este miercoles 27 de agosto de 2025 los pagos correspondientes a diversas prestaciones sociales, de acuerdo al calendario oficial. Las fechas varían según la finalización del número de DNI. Los pagos a jubilados y demás prestaciones vienen con aumento.

El calendario de pagos de ANSES de hoy

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Cobran los titulares con DNI terminados en 6 y 7.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Cobran los beneficiarios con todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento

Cobran los beneficiarios de la primera y segunda quincena con todas las terminaciones de DNI.

Desemplo Plan 1

Cobran los titulares con DNI terminados en 6 y 7.

Para consultar la fecha y lugar de cobro, los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial de ANSES o utilizar la aplicación Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.