Hoy, la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba realizará la charla “El Estado de Derecho vulnerado: Proscripción y garantías democráticas en riesgo”, de la que participarán referentes del ámbito judicial, sindical, social y religioso, para debatir sobre los riesgos del sistema democrático argentino y la vigencia de las garantías constitucionales.

El encuento será hoy a las 18 horas en la Casa Histórica de la CGT de Córdoba Capital, en la Avenida Vélez Sarsfield 137. Entre los panelistas estarán el exjuez federal Carlos Rozanski, el exjuez Jaime Díaz Gavier (que presidió el histórico juicio por delitos de lesa humanidad en La Megacausa La Perla, D2 y Campo de la Ribera), el sacerdote Mariano Oberlin, la secretaria General del Sindicato Gráficos de Córdoba y Secretaria General de la CGT Córdoba, Ilda Bustos y la integrante de La Garganta Poderosa, Bea Silvera. La entrada es libre y gratuita.